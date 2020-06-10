2774 طلباً عبر المحادثة الفورية باقتصادية عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

تلقّت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 2774 طلباً عبر خدمة «المحادثة الفورية» المتاحة على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة منذ إطلاقها في أبريل.

وقال سعود الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري، مدير إدارة علاقات المتعاملين بالندب: «استحدثت الدائرة الخدمة كقناة جديدة للرد على المتعاملين، و حظيت منذ إطلاقها قبل شهرين بإقبال كبير من الجمهور، وتتوفر بالعربية والإنجليزية من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 5 عصراً، ووردتنا استفسارات باللغة العربية بنسبة 32% وباللغة الإنجليزية 68% من إجمالي الاستفسارات».

وقالت المهندسة ميرة المهيري، مديرة قسم الشكاوى والاقتراحات: «أكثر الخدمات المكرّرة عبر المحادثة الفورية هي طلب ربط أو تفعيل حساب مستثمر، وطلب سداد رسوم المعاملات، وإصدار الشهادات، وتعديل الأسماء التجارية، وإرسال الرخص الاقتصادية للمتعاملين، وتنوي الدائرة توفير خدمات إضافية جديدة عبر القناة، وكذلك اختلفت جنسيات المتعاملين ».

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