«بيت. كوم» يكشف عن أكثر الوظائف طلباً في الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

كشف موقع بيت.كوم، للوظائف، عن أكثر الوظائف، التي تقدم إليها الباحثون عن عمل في الإمارات، خلال الفترة الممتدة من مارس وحتى مايو 2020، في محاولة لمساعدة الباحثين عن عمل على مواكبة التغييرات المستمرة، التي يشهدها سوق العمل، وزيادة فرصهم في العثور على وظيفة، عبر اكتساب المهارات، التي تزايد الطلب عليها خلال أزمة «كورونا».

وأشارت تقارير بيت.كوم إلى أن عدد طلبات التوظيف، التي تمّ تقديمها للوظائف الشاغرة في الإمارات تجاوز 700.000 طلب خلال الفترة من مارس وحتى مايو 2020.

ومن بين أكثر الوظائف التي تقدّم إليها الباحثون عن عمل في الإمارات خلال الوباء، موظف خدمة العملاء بقطاع الإنترنت والتجارة الإلكترونية وموظف مستودع ومصنع وخدمات لوجستية، بقطاع إنتاج الأغذية والمشروبات وموظف شؤون مالية وإدارية بقطاع المعدات الطبية والرعاية الصحي، ومسؤول قاعدة بيانات بقطاع الاقتصاد والاستشارات المالية ومحاسب أول بقطاع الشحن، وخبير إحصاء بقطاع الاقتصاد والاستشارات المالية، ومدير مكتب بقطاع تطوير البرمجيات.

ومن أكثر المهارات الشخصية طلباً لهذه الوظائف: مهارات تواصل كتابية وشفوية جيدة، ومهارات التنظيم وإدارة الوقت، والعمل على أكثر من مهمة، ومهارات اتّخاذ القرار، والدقة والاهتمام بالتفاصيل، والتركيز على النتائج، ومهارات التفاوض، والقدرة على العمل تحت الضغط، ومهارات جمع وتحليل البيانات.

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