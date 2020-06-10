«مصدر» تطور مشروعاً لطاقة الرياح في أوزبكستان

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات العالمية للطاقة المتجددة، اتفاقية مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل محطة لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية تبلغ استطاعتها 500 ميغاواط.

وقّع الاتفاقية خلال مراسم افتراضية، ساردور أومورزاكوف، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، كما وقع الرمحي اتفاقية شراء الطاقة مع داداجون ايساكولوف، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان.

وستتولى «مصدر» مهمة تطوير وإنشاء وتشغيل محطة لطاقة الرياح في إقليم زارافشون بمنطقة نافوي بأوزبكستان. ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل التجاري في 2024. وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي:

«شركة «مصدر» من الشركاء المهمين بالنسبة إلينا، إذ تربطنا معها شراكة طويلة الأمد للاستفادة من خبرتها العالمية الواسعة في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة بأوزبكستان، ويعكس هذا المشروع بشكل جلي مدى التزام الحكومة الأوزبكية بتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الدولة».

وعبّر محمد الرمحي عن سعادته بالتعاون مع الحكومة الأوزبكية في ثاني مشروع طاقة نظيفة على مستوى المرافق الخدمية في أوزبكستان، مؤكداً أن تطوير هذه المحطة لطاقة الرياح باستطاعة 500 ميغاواط يندرج في إطار دعم جهود أوزبكستان لتحقيق أهدافها الطموحة وطويلة الأمد الخاصة بالطاقة المتجددة وتعزيز التزامها بتحديث قطاع الطاقة والاستثمار في أمن الطاقة.

وكانت «مصدر» وقعت في نوفمبر 2019 اتفاقية شراء للطاقة واتفاقية دعم مع الحكومة الأوزبكية، لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل أول مشروع مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص للطاقة الشمسية في البلاد. وتم الإعلان عن فوز «مصدر» بالمناقصة الخاصة بتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية على مستوى المرافق الخدمية باستطاعة 100 ميغاواط في منطقة نافوي، بعد تقديمها أقل سعر تعرفة للطاقة الشمسية قدره 2.679 سنت دولار لكل كيلوواط ساعي.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة التي تشارك فيها «مصدر» وتنتشر في أكثر من 30 دولة حول العالم يفوق 5 غيغاواط، في حين يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار في هذه المشاريع نحو 14.3 مليار دولار.

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