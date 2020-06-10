«هواوي» تطلق خدمة لإصلاح أعطال الهواتف

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت هواوي حملة «خدمة هواوي الصيفية معاً في 2020»، والتي تمنح للمستهلكين توفيراً كبيراً على تكلفة إصلاح الأعطال التي لا يشملها الضمان مثل الشاشات المكسورة والأجهزة التالفة بفعل السوائل، والمزيد. وتتيح الحملة، التي تستمر حتى 31 يوليو، للمستخدمين استبدال قطع الغيار على أجهزة هواوي الخاصة بهم للشاشات واللوحات الرئيسة والغطاء الخلفي وأشرطة الساعات بسعر منخفض.

وتغطي تكلفة الاستبدال إصلاح الأعطال التي لا يشملها الضمان وتشمل رسوم العمل وضريبة القيمة المضافة. وعلاوة على ذلك، سيحظى المستهلكون بخصم 40% على تغيير مظهر أجهزتهم مع واقي الشاشة البلوري وواقٍ أنيق للغطاء الخلفي.

إضافة إلى فرصة الحصول على هدية الصيف المجانية بعد عملية الإصلاح. ويمكن للعملاء الذين اشتروا منتجات هواوي من خارج الإمارات الاستفادة من مميزات حملة «خدمة هواوي الصيفية معاً في 2020».

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