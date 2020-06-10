فتح التقديم لجوائز الشرق الأوسط للأبنية الخضراء

المصدر: (دبي - البيان)

يعتزم «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، فتح باب التقدم للدورة التاسعة من «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء» تزامناً مع أسبوع اليوم العالمي للبيئة.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز خلال مؤتمر «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» السنوي بدبي في نوفمبر.

وقال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: نهدف في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء إلى دعم جهود حكومة دولة الإمارات لتحقيق التزامها بالأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول 2050، بما ينسجم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وتضم الدورة التاسعة من الجوائز 17 فئة: مشروع المبنى ذو الانبعاثات الصفرية للعام؛ ومشروع المبنى الأخضر للعام؛ ومشروع التصميم المستدام للعام؛ وجائزة الشركة الخضراء لإدارة المرافق للعام؛ وجائزة شركة المقاولات للعام؛ وجائزة شركة تطوير المباني للعام؛ وجائزة الشركة الاستشارية للعام؛ وجائزة مواد المباني الخضراء - جودة الهواء الداخلي، إدارة الطاقة، إدارة المياه، مواد الأبنية الخضراء - مواد البناء؛ وجائزة البحث العلمي في مجال الأبنية الخضراء.

وجائزة أفضل مبادرة تدريب للعام؛ وجائزة المبنى المحدث للعام؛ وجائزة العمليات والصيانة للمباني المشيدة؛ ومشروع المساحة الصحية للعام والشركة الصغيرة أو المتوسطة للعام. وسيشهد الحفل تقديم جائزة الدكتور عويناتي لتميز الطلاب، برعاية الدكتور صادق عويناتي، المؤسس المشارك في المجلس. ويتم منحها للطالب الذي يبدي عملاً متميزاً في ممارسات الاستدامة.

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