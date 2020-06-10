اقتصادية دبي: مراكز الخدمة تستأنف العمل بالكامل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، أن مراكز تعهيد الخدمات المعتمدة والمنتشرة على مستوى إمارة دبي استأنفت عملها بالكامل وبنسبة 100 % لتقديم خدمات متميزة لتحقيق سعادة المتعاملين في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، بما يضمن سلامة وصحة المجتمع.

وضمت الإجراءات الاحترازية الالتزام بالتدابير الوقائية التعقيم، ووضع ملصقات لتحديد مسافة الأمان للتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات من الجميع، ووضع حاجز شفاف محكم على شباك الخدمة وبين المكاتب.

بالإضافة إلى استلام أوراق المعاملات عبر الحاجز. وتسعى اقتصادية دبي من خلال مراكز تعهيد الخدمات المعتمدة إلى رفع جودة الخدمات التي يتم تقديمها للمتعاملين وتخفيض متوسط زمن إجراء المعاملة ووقت الانتظار ومدة تقديم الخدمة.

تفعيل الشراكة

ويأتي مبدأ تعهيد الخدمات في إطار توفير قنوات إضافية لإتمام إجراءات ومعاملات الترخيص والتسجيل التجاري في دبي والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع من أصحاب الرخص التجارية، ورفع مستوى رضا المتعاملين، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال التنافسية التي تتمتع بها الإمارة.

وقام قطاع التسجيل والترخيص التجاري بنهاية 2019 بتنفيذ مبادرة لخفض زمن التعاملات مع مراكز تعهيد الخدمات التابعة له إلى 14 دقيقة، منذ وصول المتعامل إلى المركز حتى إنهاء إجراءاته كافة.

وتأتي المبادرة من خلال إطلاق أول نظام إلكتروني لمراقبة وتقييم أعمال مراكز التعهيد لضمان إسعاد المتعاملين، بحيث يمكن اقتصادية دبي من التواصل مع المتعاملين مباشرة بعد انتهاء المعاملة، للتأكد من حصوله على أفضل مستوى من الخدمات واستبيان رأيه، فضلاً عن التواصل مع مركز التعهيد نفسه في حالة عدم إنجاز الخدمة للمتعامل في الوقت المحدد لها.

وتسهم المبادرة أيضاً في قياس مستوى جودة الخدمات في كل مركز تعهيد على حدة، إذ يحدد نقاط الضعف والقوة لدى المراكز والموظفين، بما يُمكن من توجيههم نحو الممارسة الحقيقية الصحيحة للعمل.

وتعمل اقتصادية دبي على تحفيز النمو الاقتصادي ودعم وتمكين القطاع الخاص كونه شريكاً في رسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها على أرض الواقع، وهذا جوهر الشراكة التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة دبي الرائدة في مختلف المجالات، وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.

وضمت قائمة المراكز التي تم إضافتها عام 2019 كلاً من مركز تسهيل مرور البرشاء في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، مركز ثقة في القرهود، فيكست (الممزر)، الايد يونيك (المرر)، ماي جويس (المرر)، العربية فيرست (القصيص الصناعية الأولى)، مركز ذي كريك (الراس)، مركز جود هاند (الرقة)، مركز سمارت جلوبال (الورقاء الرابعة)، مركز اون تايم - مزايا سنتر (الوصل)، وأي كيو سي (رأس الخور الصناعية الأولى).

خدمات

تقدم مراكز التعهيد الخدمات الخاصة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري وكافة الخدمات الفرعية التابعة لها وتتمثل في: بدء الأعمال، والموافقات المبدئية، والشهادات، وإصدار رخصة، وتجديد رخصة، وتعديل رخصة، وإلغاء رخصة، والتصاريح التجارية، والأسماء التجارية.

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