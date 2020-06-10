«ديلويت» تدعم مواجهة «كورونا» في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

قرر فريق ديلويت الشرق الأوسط لحلول العمليات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، التنازل عن تكاليف تنفيذ «حلول الروبوتات المعالجة كونها خدمة» لجميع المؤسسات العاملة، التي صنفتها حكومة الإمارات ضمن القطاعات الحيوية، والتي تشمل بصفة خاصة قطاع الرعاية الصحية.

وتتيح المبادرة لهذه المؤسسات الاستعانة بمصادر خارجية، والربط بين الحلول الروبوتية والحوسبة السحابية لأتمتة جميع إجراءات عملها الرئيسية اليدوية والمتكررة والقائمة على القواعد، حيث سيقوم فريق ديلويت بتنفيذ هذه الحلول على كامل نطاق المؤسسة، وتدريب العاملين فيها على استخدامها، والتعامل مع المخاطر المحتملة، متنازلاً بذلك عن جميع تكاليف التنفيذ.

وسيقوم فريق ديلويت بتطبيق نموذج التحقق من مستوى تعقيد إجراءات العمل، من أجل تصنيف الرئيسية منها في المؤسسات إلى ثلاثة مستويات: منخفضة ومتوسطة وعالية التعقيد في أقسام مختلفة من هذه المؤسسات مثل المالية والضرائب والرواتب. وستقع إجراءات العمل المنخفضة والمتوسطة التعقيد، ضمن تغطية مبادرة ديلويت. وسيتم التنازل عن جميع تكاليف تنفيذ هذه الحلول والرسوم الشهرية المستحقة لفترة محددة مع استعداد المؤسسات لمرحلة ما بعد الإقفال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز