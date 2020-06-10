«إينوك» تفتتح محطتين في لهباب والقدرة

المصدر: (دبي - البيان)

افتتحت مجموعة إينوك محطتي خدمة جديدتين في منطقتي لهباب والقدرة في دبي، في إطار دعم الجهود الحكومية عبر توفير إمدادات وخدمات الوقود للمجتمعات المحلية دون انقطاع خلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وبافتتاح المحطتين الجديدتين، يرتفع الإجمالي في الدولة إلى 147 محطة. وتتميز محطة لهباب بموقع يسهل الوصول إليه على شارع لهباب، وتوفّر خدمات البيع بالتجزئة وتعبئة الوقود والسيارات للسائقين المتوجهين نحو منطقة جبل علي؛ في حين تلبي محطة الخدمة الجديدة في القدرة احتياجات سكان المجمعات السكنية في المنطقة مثل المرابع العربية 2؛ وداماك هيلز؛ ومدن والمدينة المستدامة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تتمحور الاستراتيجية التي تنتهجها مجموعة اينوك في قطاع التجزئة حول تأسيس شبكة واسعة تتيح لنا تمكين العملاء من الوصول بسهولة إلى خدمات التزوّد بالوقود وخدمات السيارات والتجزئة؛ والعمل في الوقت ذاته على الارتقاء بمستويات الخدمة المقدّمة للمجمعات السكنية في مختلف أنحاء الإمارات.

وعملاً بالتوجيهات الحكومية للحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، تتيح المحطتان للعملاء دفع ثمن مشترياتهم عبر مختلف طرق الدفع اللاتلامسية الحديثة والآمنة بما فيها نظام تحديد هوية المركبات وبطاقات «نول» وتطبيق «دبي الآن».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز