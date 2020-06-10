«سراج باور» تطوّر الطاقة الشمسية لـ«الدانوب»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سراج باور، الشركة الإماراتية لحلول الطاقة الشمسية الموزّعة، تعيينها كشريك لتطوير مشاريع وحدات الطاقة الشمسية من قِبل مجموعة الدانوب.

وستتولى سراج باور بموجب هذه الخطوة تمويل وتشغيل وصيانة مشروع لتثبيت ألواح ووحدات الطاقة الشمسية باستطاعة 1 ميجاواط، والتي تتوزع عبر المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومجمع دبي تكنوبارك.

وسيسهم نظام الطاقة الشمسية، الذي سيُنشر على الأسطح ضمن مساحة 13000 متر مربع تقريباً، في توليد 1.7 جيجاواط ساعي من إنتاج الطاقة السنوي، ما سيسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 1200 طن متري سنوياً، أي ما يعادل طاقة تكفي لشحن أكثر من 150 مليون هاتف ذكي بالكهرباء.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: نحرص في مجموعة الدانوب على دعم المبادرات التي تعود بالنفع الإيجابي الكبير على مجتمعاتنا والأسواق الموجودة فيها. وندرك أكثر من أي وقت مضى مدى أهمية التكيف مع الموارد المستدامة، لا سيما في ضوء الآثار البيئية الضارة التي تلوح في الأفق بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

وكلّنا ثقة بأن تركيب ألواح ووحدات الطاقة الشمسية في مرافقنا ومنشآتنا سيساعدنا في الحفاظ على البيئة وتحقيق وفورات كبيرة في تكاليف استهلاك الكهرباء. ويسعدني اغتنام هذه الفرصة لتشجيع كافة رواد الأعمال على تطبيق التدابير والممارسات البيئة المستدامة التي تُعزز صون مواردنا الطبيعية.

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