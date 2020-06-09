5 فئات تستفيد من مبادرة "إسترد 20% من الإيجار" في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أطلقت حكومة أبوظبي اليوم الثلاثاء، عن مبادرة جديدة لدعم قطاعات السياحة والترفيه والمطاعم عبر تحملها 20% من قيمة إيجارات منشآت هذه القطاعات.

ودعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي كافة المستأجرين المتضررين في هذه القطاعات بالمسارعة إلي تقديم طلبات باسترداد 20% من قيمة إيجار منشآتهم وذلك عبر صفحة متخصصة أنشأتها اليوم على موقعها على شبكة الإنترنت.

وأكدت الدائرة على أن حكومة أبو ظبي أولت اهتماما خاصا لنشاط السياحة والترفيه والمطاعم في مبادراتها للحزمات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص باعتبارها أكثر القطاعات تضررا بسبب إجراءات الحجر الوطني والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 فضلا عن أنها من القطاعات الأكثر أهمية للمستهلكين وأفراد المجتمع.

وشددت الدائرة على أن حكومة أبوظبي تكلفت بسداد 20% من قيمة إيجارات منشآت هذه القطاعات الاقتصادية الثلاثة مشيرة إلى أن مبادرة الاسترداد تشمل خمسة أنواع من الوحدات المؤجرة أولها الوحدات المؤجرة للمطاعم والمقاهي والكافتريات وبيع الوجبات الجاهزة.

وأضافت الدائرة أن النوع الثاني يتضمن كافة الوحدات العقارية المؤجرة للمنشآت التي تمارس أنشطة الترفيه أينما وجدت، وثالثها كافة العقارات المؤجرة للمنشآت السياحية والترفيهية والمنتجعات الصحراوية والعزب السياحية، ورابعها كافة الوحدات العقارية المؤجرة للمنشآت التي تمارس أنشطة الترفيه أما الوحدات الخامسة فهي كافة العقارات المؤجرة للمنشآت السياحية والترفيهية.

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