تراجع ارتفاع أسعار السلع في أبوظبي إلى أقل من نصف في المائة

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

كشف مركز الإحصاء في أبو ظبي اليوم عن تراجع ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية في أبو ظبي إلى أقل من نصف في المائة (0.4%) بنهاية الأسبوع الماضي من شهر يونيو الجاري مقابل 5.9% بنهاية فبراير الماضي.

وشهدت أسعار السلع في أبوظبي ارتفاعا خلال شهر مارس الماضي بعد أن استغل العديد من التجار تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 على الأسواق، إلا أن التحرك السريع والغير مسبوق من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لجم ارتفاع أسعار السلع وحد منه بشكل كبير.

ووفقا لأحدث الإحصاءات فقد شنت الدائرة 58 ألف و926 حملة تفتيشية على الأسواق خلال الفترة من 30 مارس إلى 27 مايو الماضي أسفرت عن إصدار 775 قرارا منها 23 قرار إغلاق منشآت اقتصادية و135 قرارات مخالفة و617 قرار إنذار، كما كثفت الدائرة حملاتها التوعوية عبر توزيع أكثر من 17 ألف و960 منشورا توعويا للجمهور بأساليب الشراء الصحيح.

وقارن تقرير مركز الإحصاء الصادر اليوم أسعار السلع خلال 3 فترات شملت الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري والأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي إضافة إلى شهر فبراير الماضي. واعتمد التقرير على رصد أسعار 332 سلعة منها 294 سلعة غذائية تتوزع على 32 صنف للحوم و37 صنف للأسماك والأغذية البحرية و35 صنفا للبن والجبن والبيض و75 صنفا للفواكه و115 صنفا للبقوليات و38 صنفا للسلع غير الغذائية و18 صنفا للمطهرات والصابون و5 أصناف لمنظفات غسيل الملابس بأنواعها و4 أصناف للمعطرات ولملطفات الجو ومواد تنظيف الأثاث والكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات والأحجار الكريمة والمصوغات.

وقارن التقرير بين أسعار هذه السلع خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري بأسعار شهر فبراير على اعتبار أنه شهر مرجعي. كما شملت المقارنة أسعار الأسبوع الرابع من شهر مايو، وتم جمع أسعار السلع من عدد من مراكز بيع التجزئة في إمارة أبوظبي مثل الهايبر ماركت والصيدليات.

وكشف التقرير الإحصائي عن أن الرقم القياسي الأسبوعي لأسعار السلع خلال الأسبوع الأول من يونيو شهد زيادة بنسبة 5.9% مقارنة بشهر فبراير الماضي إلا أن هذه الزيادة تراجعت إلى 0.4% خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو.

وأكدت نتائج التقرير على أن أسعار السلع ارتفعت خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو بنسبة 5.9% مقارنة بشهر فبراير، وبلغت نسبة الارتفاع في أسعار السلع الغذائية خلال الأسبوع الأول من يونيو 5%، والسلع غير الغذائية نسبة 10.3%، إلا أن التقرير رصد تراجعا للأسعار خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو الماضي مقارنة بشهر فبراير، مؤكدا على أن أسعار السلع ارتفعت بشكل محدود جدا ولم تتجاوز 0.4% بنهاية الأسبوع الأول من يونيو مقارنة بالأسبوع الرابع من مايو.

وأرجع التقرير الزيادة الطفيفة في الأسعار خلال الأسبوع الأول من يونيو إلى ارتفاع أسعار عدد من مجموعات السلع على رأسها مجموعة الأسماك والأغذية البحرية حيث مثلت هذه الزيادة ارتفاعا بنسبة 87.5% في معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الأسبوع الأول من يونيو مقارنة بالأسبوع الرابع من شهر مايو وارتفعت أسعارها بسنبة 3.9%، ومجموعة الكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات حيث ساهمت بنسبة 14.5% في معدل الارتفاع وارتفعت أسعارها بنسبة 1.4%، ومجموعة البقول التي ساهمت بنسبة 10.3% في معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو مقارنة بالأسبوع الرابع من شهر مايو حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 0.3%.

وواصل مؤشر التضخم في أبوظبي تراجعه خلال الربع الأول من العام الجاري، وانخفض بنهاية مارس الماضي 2.6% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، ووصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 107.6% خلال مارس الماضي مقارنة مع 110.5% في مارس 2019، و109.3% في فبراير 2020. وانخفض معدّل أسعار المستهلك 2.2%، ليبلغ 108.9% خلال الربع الأول 2020، مقارنة ب 111.3% للفترة نفسها من 2019.

إلا أن مركز أبوظبي للإحصاء كشف في أخر تقاريره الشهرية عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2020، حيث أشار إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.9%، ليصل إلى 108.6% خلال شهر أبريل 2020 مقارنة مع 107.6% في شهر مارس من عام 2020. ولم يصدر المركز بعد تقريره الشهري عن التضخم في أبوظبي خلال شهر مايو الماضي.

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