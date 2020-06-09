صندوق "الإمارات دبي الوطني ريت" يوزع أرباحا نقدية على المساهمين

المصدر: وام

أوصى صندوق "الإمارات دبي الوطني ريت" - المدرج في بورصة "ناسداك دبي "- بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.0204 دولار للسهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020.

ويعد صندوق "الإمارات دبي الوطني ريت " صندوق ائتمان للاستثمار العقاري في دولة الإمارات ويعمل وفقا للشريعة الإسلامية 2020 ،ويبلغ رأسماله 296.77 مليون دولار.

وأكد الصندوق - في بيان أصدره اليوم - أن قيمة صافي أصوله في 31 مارس 2020 وصلت إلى 230 مليون دولار .. فيما بلغت القيمة الإجمالية للمحفظة العقارية 410 ملايين دولار وسجلت المحفظة العقارية للصندوق نسبة إشغال بلغت 82% بالرغم من ظروف السوق.

وكانت إدارة الصندوق قررت تخفيض الرسوم بمقدار 20 نقطة أساس حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020، وهو ما يعادل تخفيضا إجماليا بنسبة 13% على الرسوم.

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