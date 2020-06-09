"مصدر" توقع اتفاقية لتطوير مشروع لطاقة الرياح في أوزبكستان

المصدر: وام

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إحدى الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة اتفاقية مع وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل محطة لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية تبلغ استطاعتها 500 ميجاوات.

وقع الإتفاقية خلال مراسم افتراضية ساردور أومورزاكوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" الذي وقع أيضا اتفاقية شراء الطاقة إلى جانب داداجون ايساكولوف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان.

و بموجب الاتفاقية تتولى "مصدر" مهمة تطوير وإنشاء وتشغيل محطة لطاقة الرياح في إقليم زارافشون بمنطقة نافوي بأوزبكستان ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل التجاري في عام 2024.

وقال ساردور أومورزاكوف: " تعتبر شركة "مصدر" من الشركاء المهمين بالنسبة لنا و تربطنا بها شراكة طويلة الأمد للاستفادة من خبرتها العالمية الواسعة في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة بأوزباكستان .. ويعكس هذا المشروع بشكل جلي مدى التزام الحكومة الأوزبكية بتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الدولة بما يصب في صالح دعم تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة المتعلقة بالطاقة النظيفة".

من جانبه عبر محمد جميل الرمحي عن سعادته بالتعاون مع الحكومة الأوزبكية في ثاني مشروع طاقة نظيفة على مستوى المرافق الخدمية في أوزبكستان مؤكدا أن تطوير هذه المحطة لطاقة الرياح باستطاعة 500 ميجاوات يندرج في إطار دعم جهود أوزبكستان لتحقيق أهدافها الطموحة وطويلة الأمد الخاصة بالطاقة المتجددة وتعزيز التزامها بتحديث قطاع الطاقة والاستثمار في أمن الطاقة.

وأضاف: "باعتبارها شركة عالمية رائدة في تطوير مشاريع لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية تلتزم "مصدر" بدفع عجلة الابتكار في مجال التقنيات النظيفة على المستويين الإقليمي والدولي وذلك من خلال العمل على نشر أحدث التقنيات ضمن مشاريع واسعة النطاق بالتوازي مع تعزيز جدواها التجارية".

كانت "مصدر" قد وقعت في نوفمبر 2019 اتفاقية شراء للطاقة واتفاقية دعم حكومي مع الحكومة الأوزبكية وذلك لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل أول مشروع مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص للطاقة الشمسية في البلاد.

وتم الإعلان عن فوز "مصدر" بالمناقصة الخاصة بتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية على مستوى المرافق الخدمية باستطاعة 100 ميجاوات في منطقة نافوي بعد تقديمها لأقل سعر تعرفة للطاقة الشمسية وقدرها 2.679 سنت دولار لكل كيلو وات ساعي.

يندرج التوقيع على هذه الاتفاقية ضمن مساعي أوزبكستان لتحقيق هدفها المنشود بإنتاج 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة التي تشارك فيها "مصدر" وتنتشر في أكثر من 30 دولة حول العالم تفوق 5 جيجاوات في حين يبلغ اجمالي قيمة الاستثمار في هذه المشاريع نحو 14.3 مليار دولار.

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