"بلومبيرج": اقتصاد دبي يتعافى بالفعل

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن اقتصاد دبي بدأ فعلياً بالتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المُستَجَد.

ورصدت الوكالة في تقرير أمس علامات بدء التحسن في اقتصاد دبي بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الجائحة.

وأوضح التقرير أن من ضمن هذه العلامات نتائج "مؤشر مدراء المشتريات" في دبي عن مايو الماضي، الذي أصدرته أمس شركة "آي اتش إس ماركيت" البريطانية للأبحاث الاقتصادية حيث يبغ مؤشر مايو 46 درجة، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بالمقارنة مع مؤشر ابريل، الذي بلغ 41.7 درجة.

وبرغم أن مؤشر مايو لا يزال دون 50 درجة، والتي تمثل الحد الفاصل بين الانكماش والنمو الاقتصادي، إلا ان ارتفاعه الواضح بالمقارنة مع مؤشر ابريل يعكس حقيقة أن اقتصاد دبي بدأ بالفعل يتعافى من التداعيات التي أثرت على الاقتصاد العالمي برمته.

وأضاف التقرير أن ثمة علامات أخرى للتحسن تمثلت في القرارات التي أعلنت عنها حكومة دبي تباعاً منذ الشهر الماضي بُغيَة الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها سابقاً على الحركة في إطار جهود احتواء الجائحة.

وأوضح أن هذه القرارات تشير إلى ثقة حكومة دبي في عدم احتمالية ظهور موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الإمارة. وأضاف أنه من المتوقع أن تتوالى علامات التحسن في اقتصاد دبي بمرور الوقت مع استئناف المزيد من الأنشطة الاقتصادية وتوالي رفع القيود على الحركة.

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