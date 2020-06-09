"إقتصادية عجمان" تستقبل 2774 طلبا عبر المحادثة الفورية في شهرين

المصدر: عجمان - البيان

تلقّت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 2774 طلبا عبر خدمة "المحادثة الفورية" المتاحة على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة منذ اطلاقها في شهر أبريل من العام الجاري.

وتنوّعت الطلبات بين استفسارات وملاحظات واقتراحات وشكاوي، وفعّلت الدائرة عدد من الخدمات من خلال هذه القناة، حيث انجزت حوالي 1700 خدمة منها ربط أو تفعيل حساب مستثمر، وإصدار الشهادات، وتعديل الأسماء التجارية، وإرسال الرخص الاقتصادية للمتعاملين.



وأفاد سعود الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري، مدير إدارة علاقات المتعاملين بالندب: "تهتم الدائرة بالتواصل الفعّال مع مختلف فئات المتعاملين والمجتمع بهدف تحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة ولأهمية صوت المتعامل والتغذية الراجعة ودراسة وتقييم الاستفسارات والملاحظات والمقترحات التي يتم استقبالها في تطوير الخدمات والسياسات والأنظمة، وعليه نوّعت الدائرة قنوات التواصل لتوائم جميع الاحتياجات والفئات، وتبنّت التقنيات الحديثة في عملية التواصل لتواكب توجّهات الحكومة وللتسهيل على المجتمع.".



وأضاف: "استحدثت الدائرة خدمة المحادثة الفورية كقناة جديدة للرد على المتعاملين، وقد حظيت منذ إطلاقها قبل شهرين بإقبال كبير من الجمهور، وأتحناها باللغتين العربية والانجليزية من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 عصراً، وقد وردتنا استفسارات باللغة العربية بنسبة 32% و68% باللغة الإنجليزية من إجمالي الاستفسارات، وبخطوات بسيطة منها تسجيل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف يستطيع المتعامل البدء بالتمتّع بالخدمة".

ومن جانبها قالت المهندسة ميرة المهيري، مدير قسم الشكاوي والاقتراحات: "أكثر الخدمات المكرّرة التي تم تقديمها عبر المحادثة الفورية هي طلب ربط أو تفعيل حساب مستثمر، طلب سداد رسوم المعاملات، إصدار الشهادات، تعديل الأسماء التجارية، وارسال الرخص الاقتصادية للمتعاملين، وتنوي الدائرة توفير خدمات إضافية جديدة عبر القناة".

كما اختلفت جنسيات المتعاملين الذين استفادوا من القناة خلال الفترة الماضية كمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وبعض الدول الأوروبية منها هولندا وفنلندا وفرنسا".

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