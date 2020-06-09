5 مليارات درهم صفقات عقارات السطوة والوصل في 17 شهراً

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تواصل منطقتا السطوة والوصل في دبي، لا سيما على طول الشارع الموازي لشارع الشيخ زايد، تسجيل صفقات بيع وشراء ورهون عقارية، في الوقت الذي تشهدان فيه تصاعد عمليات البناء والتشييد في مشاريعهما التي جرى إنجاز بعضها، ويجرى استكمال الإنجاز في البعض الآخر.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن السطوة والوصل سجلتا أكثر من 686 صفقة بيع ورهن بقيمة 5 مليارات درهم من بداية 2019 وحتى أمس، حيث حققت منطقة السطوة 21 عملية رهن لأراضٍ تجارية وسكنية بـ 845 مليوناً، و39 صفقة بيع لأراضٍ تجارية وسكنية بـ433 مليوناً خلال عام ونصف.

وشهدت منطقة الوصل رهن 13 قطعة أرض تجارية بـ3.1 مليارات، ورهن 151 شقة سكنية وفندقية بـ243 مليوناً، وبيع 16 قطعة تجارية وسكنية بـ 75 مليوناً، وبيع 269 شقة سكنية وتجارية بـ772 مليون درهم.

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