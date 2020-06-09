21 شركة إماراتية ضمن أقوى 100 في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

احتلت الإمارات المرتبة الثانية ضمن قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها نجاحاً لعام 2020 بواقع 21 شركة، وفق ما كشفه تصنيف مجلة «فوربس الشرق الأوسط».

وضمن الـ 21 شركة إماراتية جاءت 5 شركات هي الأكبر: بنك أبوظبي الأول الذي احتل المرتبة الثالثة في التصنيف، وبنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الـ 5، ومجموعة «اتصالات» في المرتبة الـ 9، ومجموعة بنك أبوظبي التجاري في المرتبة الـ 12، وموانئ دبي العالمية في المرتبة الـ 14.

وتصدرت السعودية دول القائمة بواقع 33 شركة وجاءت «أرامكو» في المرتبة الأولى. وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي 90 % من القائمة، لتضم الكويت والبحرين 7 شركات في القائمة، وعُمان 4 شركات. أما عن دول شمال أفريقيا، فتضم مصر 5 شركات في القائمة، والمغرب 4 شركات. فيما أدرجت شركة أردنية واحدة فقط في القائمة.

وبلغت المبيعات المجمعة للشركات 670 مليار دولار، وصافي الأرباح 148 مليار دولار، و3.5 تريليونات دولار للأصول، و2.3 تريليون دولار للقيم السوقية. فيما تمثل «أرامكو» السعودية 49 % من إجمالي المبيعات المجمعة للشركات المدرجة في القائمة، و59.6 % من صافي الأرباح و11.4 % فقط من الأصول و69.6 % من القيم السوقية.

وقالت خلود العُميان، رئيس تحرير «فوربس الشرق الأوسط»: رغم أن الوباء أدى إلى إغلاق بعض الشركات، إلا أنه أتاح فرص النمو لشركات أخرى. وبينما تراجعت القيمة السوقية للعديد من الشركات المدرجة في قائمتنا، فإنها مع ذلك لا تزال تظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف والاستمرارية.

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