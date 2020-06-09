سوق أبوظبي العالمي يحصد جائزتين عالميتين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي العالمي، أمس، فوز فريق السياسات والقانون لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق، بجائزتين مرموقتين، خلال حفل توزيع جوائز مجلس المحامين الداخليين السنوي 2020.

وحصل الفريق على جائزتي «الفريق القانوني المجتمعي للعام في الخدمات المالية»، و«الفريق القانوني المجتمعي للعام في الابتكار». يُذكر أن الفريق، وللسنة الثانية على التوالي، يحظى بهذا التكريم، لما يقدمه من خدمات قانونية داخلية متميزة، وإنجازات مبتكرة، حيث حصد 3 جوائز في حفل توزيع جوائز مجلس المحامين الداخليين السنوي 2019.

وتمكّن فريق السياسات والقانون لسلطة تنظيم الخدمات المالية، من تحقيق هذا الإنجاز، من خلال ما سجّله من محطات متميزة خلال العام الماضي. واستندت هذه الجوائز إلى عدد من التطورات التنظيمية والقانونية التي أحرزها الفريق، بما في ذلك، نشر أطر عمل الإدارة الرقمية للاستثمار والأوراق المالية الرقمية والبنوك الرقمية، وواجهات برمجة التطبيقات، وغيرها من المبادرات المهمة.

وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «نلتزم بمواصلة تطوير إطار تنظيمي عالمي المستوى، يلبي تطلعات جميع شركائنا الاستراتيجيين، ويدعم النمو، ويسرّع الابتكار، عبر توفير بيئة تنظيمية حيوية متكاملة لقطاع الخدمات المالية».

وكان من بين الفائزين، إضافة إلى الفريق القانوني لسلطة تنظيم الخدمات المالية، التابع للسوق، «آي بي إم اليابان»، و«كي بي إم جي الصين» و«نستله الشرق الأوسط»، وبنك باركليز وبيكر ماكنزي. ورغم الصعوبات التي فرضتها أزمة «كوفيد 19»، نجح المنظمون في إقامة حفل توزيع الجوائز عن بُعد.

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