«دبي المالي العالمي»يضخ استثمارات في 4 شركات ناشئة

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، ضخ استثمارات جديدة في 4 شركات ناشئة متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية.

ويعكس الاستثمار التزام المركز بتعزيز نمو القطاع المالي، الذي يعتبر جزءاً من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المالية البالغة 100 مليون دولار، بعد إطلاقه في 2019، بهدف تأسيس وتطوير ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في دخول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وجرى تقييم الشركات الناشئة التي تقدمت بطلبات الحصول على تمويل من الصندوق التابع للمركز، حيث تم اختيار الشركات الأربع من بين المرشحين النهائيين، بعد تقييم ومراجعة شاملة. وفي إطار التزام المركز بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية، سيتم تقييم المزيد من الطلبات، وضخ المزيد من الاستثمارات.

واستثمر الصندوق في شركة «فليكس باي»، المنصة الإلكترونية لحلول التكنولوجيا المالية القائمة على آلية العمل السحابي، لتمكين الموظفين من الوصول إلى رواتبهم، إلى جانب شركة «غو رايز»، المنصة الناشئة المختصّة بتوفير الخدمات المالية الشاملة والسلسة لنحو 250 مليون مغترب حول العالم، لتمكينهم من الوصول إلى مجموعة متكاملة من المنتجات المالية، سواء من المنزل أو في وطنهم الأم.

كما تقدم شركة «ناو موني» خدمات إعداد كشوف الرواتب للشركات الخليجية، وتمكين العمّال ذوي الدخل المنخفض، من الاستفادة من الخدمات المصرفية، وتحويل الأموال مباشرة من خلال تطبيق «ناو موني»، وشركة «سروة» لإدارة الثروات والاستشارات الروبوتية.

تعزيز

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تمكّنا من تعزيز مكانتنا ضمن قائمة المراكز المالية الأكثر ريادة حول العالم، عبر الاستثمار في الشركات الناشئة. ويسهم صندوق التكنولوجيا المالية، التابع للمركز، في تسريع تطوير شركات التكنولوجيا المالية، ومساعدتها على الاستفادة من فرص النمو القوية التي توفرها أسواق المنطقة، ومن خلال الاستثمار، وتوفير أكثر المنصات شمولاً في المنطقة، يمكننا قيادة الابتكار عبر قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا». وقال مايكل تروشلر، الرئيس التنفيذي لـ «فليكس باي»:

«نحن على يقين بأنه في المستقبل القريب، سوف يتمكن الجميع من الوصول إلى رواتبهم، وإدارة احتياجاتهم متى أرادوا. كما نسعى إلى تكريس خبراتنا، وتوفير خدماتنا للشركات والموظفين فيها، بهدف تطوير شركة عالمية ذات تأثير حقيقي في المجتمعات والاقتصادات المحلية والعالمية».

شراكات

وقال بادميني جوبتا، الرئيس التنفيذي لـ «غو رايز»: «يبلغ دخل المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، 150 مليار دولار سنوياً، ونسعى عبر خدماتنا، إلى مساعدة هؤلاء على إدارة مداخيلهم بشكل أفضل، بإبرام الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والمحلية في دولهم».

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