5.42 مليار درهم تجارة أبوظبي من المعادن الثمينة خلال الربع الأول من العام الجاري

المصدر: (أبوظبي- وام )

ارتفعت قيمة تجارة أبوظبي من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى 5.42 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 34.4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 بقيمة 4.03 مليارات درهم، وذلك بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وجاء الارتفاع في تجارة أبوظبي من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بدعم من زيادة الواردات، التي بلغت 2.19 مليار درهم مقارنة مع 514.55 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2019، فيما بلغت قيمة الصادرات أكثر من 3.10 مليارات درهم، وإعادة التصدير بقيمة 131.08 مليون درهم.

وتحرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على تعزيز جهودها وأداء مهامها في خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع، وتيسير حركة التجارة، عبر مراكزها الجمركية بسهولة ويسر لدعم جهود الدولة، في ظل الظروف الراهنة، والذي ظهر جلياً في تحقيق نمو استثنائي في عدد المعاملات الجمركية المنجزة، خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويشكل قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، فيما أصبحت الإمارات مركزاً رئيساً لهذا النوع من التجارة، الذي من المتوقع أن يشهد نمواً ملحوظاً ومزيداً من الطلب خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرسخ مكانة الإمارات الرائدة على خريطة تجارة المعادن الثمينة.

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