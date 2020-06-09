«هيرتز الإمارات» تعمل كالمعتاد

المصدر: دبي- البيان

أكدت مجموعة السيارات في الفطيم بصفتها شريك امتياز مستقل أن هيرتز الإمارات تعد شركة منفصلة عن هيرتز كوربوريشن، ولن تكون جزءاً من الفصل 11 من قانون إفلاس الشركات في الولايات المتحدة. كانت الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة حول شركة هيرتز العالمية القابضة وبعض الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، أشارت إلى أن الشركة وضعت نفسها تحت الفصل 11 من قانون إفلاس الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يوفر الحماية من الدائنين بهدف القيام بإعادة هيكلة أعمالها.

وتواصل هيرتز الإمارات المملوكة بالكامل والتي تديرها مجموعة السيارات في الفطيم، عملها كالمعتاد وتستمر في تقديم الخدمات لعملائها، موفرة المستوى. وتقدم هيرتز الإمارات حلول تأجير السيارات لفترات قصيرة وطويلة الأمد منذ ما يزيد على 25 عاماً، وتعتبر واحدة من أكثر العلامات التجارية المفضلة في قطاع تأجير السيارات بدولة الإمارات.

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