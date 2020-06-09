«تابي» لحلول «الدفع اللاحق» تتوسع بالمنطقة

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «تابي»، وهي شركة ناشئة مقرها الإمارات، متخصصة في التقنية المالية، وتقدم حلول الدفع «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، جمع مبلغ 7 ملايين دولار لتمويل خطتها التوسعية، وإطلاق خدماتها في السعودية. وتمت الجولة بقيادة صندوق رائد فنتشرز، ومشاركة صندوق MSA، وأيضاً صندوق آربر فنتشرز.

وتأسست تابي عام 2019، على يد حسام عرب، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي السابق لموقع نمشي، بتمويل أولي قيمته 2 مليون دولار، وتهدف الشركة إلى تمكين المستهلكين من شراء ما يحتاجونه بكل سهولة، وفي الوقت الذي يرغبون، مع احتفاظهم بالتحكم في أموالهم. كما تساعد تجّار التجزئة في الإمارات والسعودية، على زيادة مبيعاتهم، من خلال تقديم حلول دفع مرنة لعملائهم.

وتقدم تابي خيار الدفع لاحقاً، بديلاً عن خيار الدفع عند الاستلام «النقد»، وذلك من خلال السماح لعملائها بشراء المنتجات عبر الإنترنت، باستخدام أرقام هواتفهم الذكية، وعناوين بريدهم الإلكتروني فقط، ومن دون الحاجة إلى التسجيل المسبق في الموقع، أو إدخال بيانات بطاقاتهم الائتمانية.

كما تقدم لعملائها خيار الدفع بالأقساط، وهذا يمنحهم المرونة في الدفع مقابل مشترياتهم على أقساط متعددة، بدون أي فوائد، ومن دون الحاجة إلى بطاقة ائتمانية. وقال حسام عرب، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لتابي: يسهم هذا التمويل في منح شركائنا من التجّار، المزيد من الأمان، والتأكد أن لدينا ما يكفي من رأس المال لدعم مبيعاتهم.

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