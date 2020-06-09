تشكيل فريق عمل الصناعات الحيوية لمواجهة تداعيات «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كل من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة بيئة وموانئ دبي العالمية وشركة مصدر عن تشكيل فريق عمل الصناعات الحيوية لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

ويهدف التحالف الذي يضم شركات تعمل في مجال الصناعات الحيوية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى تبادل الأفكار حول أفضل الإجراءات للتعامل مع هذه الفترة والمرحلة المقبلة.

ويجمع الفريق مسؤولي الصحة والسلامة في شركات الصناعات الحيوية بالإمارات من أجل إدارة التعامل مع الفيروس ومواصلة تنفيذ العمليات الأساسية. ويناقش المسؤولون المشاركون بفريق العمل الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة العمال ودعم المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

ويتألف فريق العمل من الأعضاء المؤسسين: سلمان عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لشؤون البيئة والصحة والسلامة والاستدامة والجودة وتطوير الأعمال، ومحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيئة للاستشارات والبحث العلمي والابتكار وجيسون برات، نائب الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي لشؤون الصحة والسلامة والبيئة ساهيل ثابا، مدير أول في إدارة الاستثمار في مصدر.

وتم الإعلان عن تشكيل فريق العمل في مؤتمر عُقد عبر تقنية الاجتماع عبر الفيديو بمشاركة جميع الرؤساء التنفيذيين، حيث سيواصلون لقاءاتهم الافتراضية.

وقال سلمان عبد الله، العضو المؤسس في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نبذل في الإمارات العالمية للألمنيوم أقصى الجهود للحفاظ على سلامة موظفينا وضمان مواصلة العمل لنتمكن من توفير احتياجات الدول من المعادن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، حيث تواجه شركات الصناعات الحيوية العديد من التحديات المشتركة التي فرضها تفشي الوباء، مما يُبرز أهمية مشاركة خبراتنا لنتمكن من تجاوز هذه الفترة.

وقال محمد الحوسني، العضو المؤسس في شركة بيئة: تقع على عاتق الشركات مسؤولية التعاون وتبادل الأفكار حول أفضل الإجراءات المتعلقة بتخطي هذه الأزمة والعمل معاً على إيجاد الحلول. وفي شركة بيئة، اتخذنا إجراءات على وجه السرعة للحفاظ على سلامة العمال مع ضمان استمرارية عملياتنا الأساسية من أجل خدمة المجتمعات.

كما وفرنا خدمات كبيرة للشركات الأخرى لحماية عمالها وشاركنا كشريك أساسي في برنامج التعقيم الوطني، ونحن فخورون بأننا جزء من فريق عمل شركات الصناعات الحيوية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال جيسون برات، العضو المؤسس في شركة موانئ دبي العالمية: بفضل عملياتها في جميع أنحاء العالم، تبذل شركة موانئ دبي أقصى الجهود للحفاظ على حركة نقل البضائع لتتمكن البلدان من الحصول على السلع الحيوية التي تحتاجها بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية.

ولا يمكننا إنجاز هذه المهام إلا من خلال إعطاء الأولوية لصحة وسلامة موظفينا الذين يؤدون هذه المهام الصعبة. ونعتقد أن تبادل الخبرات حول الدروس المستفادة من هذه الأزمة بين الشركات في الإمارات العربية المتحدة أمر بالغ الأهمية.

وقال ساهيل ثابا، مدير أول في إدارة الاستثمار في مصدر: واجهت الإمارات «كوفيد 19» بكل مسؤولية وجدّية، وتساهم مصدر في دعم جهود الحكومة لتجاوز الأزمة من خلال اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس، ونتطلع إلى دعم مختلف المبادرات التي تساهم في التصدي لهذه الجائحة من قبيل «فريق عمل الصناعات الحيوية في الإمارات»، وتبادل الخبرات والمعارف مع الأطراف المعنية بهذا الشأن.

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