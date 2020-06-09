جهاز محمول لتعقيم الأسطح في الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

كشفت ميلانو، العلامة التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمختصة في الأدوات الصحية والكهربائية وأجهزة تنقية المياه وتجهيزات الأثاث والسيراميك والبلاط والمملوكة من قبل مجموعة دانوب، عن مشاركتها في دعم جهود مكافحة جائحة (كوفيد 19)، من خلال إطلاق جهاز تعقيم جديد.

ويمكن استخدام الجهاز المحمول الجديد من قبل الجمهور العام بسهولة لتعقيم المنازل والمكاتب والمساحات التجارية ومجمعات السكن العمالية وغيرها.

وقال فينكات، مدير وحدة تطوير الأعمال لدى مجموعة دانوب: «لمسنا ردود فعل إيجابية للغاية عند طرح جهاز ميلانو للتعقيم، بهدف منح الناس فرصة أكبر للحصول على منتج يُمكن استخدامه للقضاء على الفيروس خلال دقيقة واحدة، ما يُغني عن الحاجة للمتخصصين. ويُمكن للجميع بلا استثناء استخدام جهاز ميلانو المحمول للتعقيم بكل أمان، ولا تُشكل طبيعته الطبية الحيوية أي خطر في حال تم الالتزام بالمبادئ التوجيهية المرفقة».

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