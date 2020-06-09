«المالية» تضع خارطة طريق للتحول نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت فاطمة يوسف النقبي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة المالية، إن الوزارة اتخذت خطوات استباقية لمواكبة الثورة الرقمية من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي والتحليلات المتقدمة في مختلف المجالات الرئيسية بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وأضافت النقبي أن الوزارة وضعت خارطة طريق للتحول نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي ترتكز على 4 محاور أساسية وهي دمج البيانات ومعالجتها، ونشر البيانات المتاحة، وتحليلات الخدمات الذاتية وتحقيق ثقافة للأعمال واسعة الانتشار ترتكز على المعلومات، وتمكنت الوزارة من إتمام تطبيق محوري دمج البيانات ومعالجتها ونشر البيانات المتاحة بنجاح.

وأشارت النقبي، وفق نشرة الوزارة لشهر يونيو، أن وزارة المالية تتقدم الآن نحو المحور الثالث وهو تحليلات الخدمة الذاتية، حيث ستؤدي هذه القدرة الاحترافية للذكاء الاصطناعي إلى تمكين الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات المسجلة ورواد الأعمال من تحليل البيانات المفتوحة التي توفرها وزارة المالية بسهولة لتحقيق أقصى قيمة مباشرة من الاستفادة من فرص التطوير المبتكرة.

ولفتت إلى أن المحور الرابع يستهدف تحقيق ثقافة للأعمال واسعة الانتشار ترتكز على المعلومات ويمكن تطبيق جميع البيانات المتاحة بسرعة وسهولة وذلك للتحسين المستمر للعمليات وصنع القرار وتجربة العملاء.

استراتيجيات

وتابعت: «نحن في وزارة المالية جاهزون للمضي قدماً لمواصلة مسيرة التطور والتنمية التي بدأها الآباء المؤسسون قبل خمسين عاماً وسنعمل على تسخير طاقاتنا وجهودنا وجميع مواردنا لإطلاق المزيد من الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الجديدة المبنية على الإبداع والابتكار والتي من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق قفزات نوعية في المجالات كافة، لنساهم في الوصول بدولة الإمارات لتكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071.

وأكدت مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة المالية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يكون العام 2020 «عام الاستعداد للخمسين» وإطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة، ليكون عاماً استثنائياً يرسم ملامح نصف قرن من المستقبل، ويعزز المسيرة التنموية لدولة الإمارات لتكون حقبة جديدة من التميز والريادة، وأن تصبح واحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها في عام 2071 على كافة الصعد الاقتصادية والتنموية والثقافية والبشرية.

إنجازات

وأكدت النقبي أن دولة الإمارات حققت منذ تأسيسها إنجازات متميزة أثبتت من خلالها للعالم أجمع كفاءة الخطط والاستراتيجيات التنموية الشاملة التي انتهجتها حكومة الدولة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تستشرف المستقبل وتصنعه وفق أسس علمية ومنظومة متطورة للعمل الحكومي غايتها خدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن وزارة المالية منذ تأسيس الدولة حققت إنجازات نوعية بفضل الخطط والاستراتيجيات التي انتهجتها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، والتي عززت من خلالها تنافسية الدولة عالمياً في المجال المالي والاقتصادي، كما حرصت الوزارة على مواصلة العمل وإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى دفع عجلة الابتكار والإبداع في كافة المجالات.

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