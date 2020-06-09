80 % إنجاز الأعمال في «واحة تلال» بالشارقة

المصدر: ( الشارقة - البيان )

أعلنت شركة تلال العقارية - إحدى شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة - عن استكمال نسبة الأعمال الإنشائية لـ 80% في المراكز المجتمعية التي يجري تشييدها في مجمعي «فلل نسيم» و«نسيم ريزيدنس» في «مدينة تلال»، وذلك تحت مسمى «واحة تلال» إيماناً منها بأهمية توفير مرافق خدمية على مستوى عال من الجودة وفق أعلى المعايير وتوفير نمط معيشي متكامل الأركان يعتمد على التنوع لقاطني مدينة تلال.

وقال خليفة الشيباني المدير العام لشركة تلال العقارية، إن الهدف من إنشاء «واحة تلال» في مجمعين مختلفين هو تزويد سكان مدينة تلال والمناطق المحيطة بها بخيارات متنوعة للعيش والترفيه في بيئة آمنة وشاملة، وتقديم مرافق الخدمة ضمن معايير عالية الجودة والتمتع بأسلوب معيشة متكامل.

وأشار الشيباني إلى أن المركزين من شأنهما تقديم كافة الخدمات الأساسية والضرورية اليومية التي ترضي كافة الشرائح والأعمار والجنسيات، لا سيما وأنهما صمما بأسلوب معماري عصري. وتعد مدينة تلال الممتدة على مساحة 25 مليون قدم مربع مشروعاً متعدد الاستخدامات يوفر فرصاً فريدة لشراء الأراضي لأغراض السكن والاستثمار.

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