«بالما القابضة» تطلق منتجعاً في دبي بتكلفة 365 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بالما القابضة، إحدى شركات قطاع العقارات، عن إطلاق «أوليفارا رزيدنسيز آند بارك» بكلفة إجمالية تصل إلى 365 مليون درهم، ليكون أول مجمّع متكامل في مدينة دبي للاستوديوهات.

ويمثل هذا المشروع الجديد فرصة التعاون الثالثة بين بالما القابضة وهازل وونغ، المهندسة المعمارية الشهيرة لأبراج الإمارات وأبراج سيلفيرين وسيرينيا ريزيدنسيز وغيرها. وبدأ التأجير في المشروع الذي أصبح جاهزاً لانتقال السكان، ليقدم لهم نمط حياة عصرياً ومميزاً. ويتكون المجمع من أربعة مبانٍ منخفضة الارتفاع توفر مجتمعة 250 وحدة.

وقال كريم درباس، المؤسس ورئيس مجلس إدارة بالما القابضة: يمثل «أوليفارا ريزيدنسيز» أول مجمع حضري نقوم بتطويره، بعد أن لاحظنا وجود فجوة في شريحة المساكن العصرية التي تلبي احتياجات الشباب العاملين.

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