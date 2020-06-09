العبّار: بوادر إيجابية على عودة الطلب العقاري

المصدر: (دبي- البيان )

قال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية، أمس، إن هناك بوادر إيجابية على عودة الطلب في القطاع العقاري.

وأضاف في مقابلة مع قناة «العربية»: «نحن اليوم في بداية الأمل لتجاوز فيروس كورونا، وهناك بوادر إيجابية على صعيد العملاء وعودة الطلب، غير أن ذلك يتوقف على ثقة العميل بالملاءة المالية للمطور العقاري، وعلى قدرة هذا المطور في إكمال المشروع».

وشدد على أنه لا بد من الحد من طلب الشركات المساعدة من الحكومة، قائلا: «على الشركات ترتيب أوضاعها للتعايش مع الظروف الحالية».

وأكد محمد العبّار أن الشركات العقارية أعطت تسهيلات للعملاء بجانب دعم البنوك، غير أن التسهيلات اختلفت بين المطورين منذ جائحة كورونا. ولم يخفِ العبار تحفظه من تداعيات فيروس كورونا، قائلا: رغم التفاؤل لا أزال متحفظاً بخصوص الفترة المقبلة، نحتاج ما يقارب الـ12 شهراً لإعادة ترتيب الأوضاع لما كانت عليه».

ولفت إلى أن القرار الذي اتخذته حكومة دبي في إيقاف المشاريع الجديدة، يعد قراراً «حكيماً» للحد من المعروض بعدما انخفضت أسعار العقار بشكل كبير.

وعلى صعيد قطاع الضيافة، أكد العبار أن المطار هو رئة الاقتصاد والقطاع السياحي لإمارة دبي.

تأتي تصريحات العبار في وقت تشير بعض الشركات العقارية في دبي إلى ارتفاع مبيعاتها بنسب كبيرة في الأشهر الماضية، في ظل الإجراءات الحكومية والتسهيلات التي توفرها البنوك، خلافاً للانطباع السائد خلال أزمة كورونا.

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