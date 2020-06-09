«إنترتك» تضمن استمرارية الأعمال عن بُعد

المصدر: (أبوظبي- البيان )

تعزّز «إنترتك»، المتخصصة في توفير حلول ضمان الجودة المتكاملة لمختلف القطاعات حول العالم، توافر خدماتها المبتكرة للتفتيش المتلفز عن بُعد (Remote Video Inspection – RVI) لقطاع النفط والغاز، وهي عبارة عن حلّ تقني يقوده خبراء ضمان الجودة المتكاملة من أجل ضمان استمرارية الأعمال لخدمات مراقبة المورّدين في سلسلة التوريد في قطاع النفط والغاز في أثناء قيود الصحة والسلامة الحالية المفروضة في مواقع العمل.

وأوضح حسين الأطرقجي، نائب الرئيس لخدمات إنترتك الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا: «إن القيود المفروضة في مجال الصحة والسلامة تشكّل تحديات حقيقية بالنسبة لعملاء «إنترتك» الراغبين في حماية استمرارية الأعمال عندما يُمنع الدخول إلى مواقع العمل.

ويساعد فريق الفحص والتفتيش عن بُعد العملاء على التأكد من أن معداتهم متوافقة مع المواصفات المطلوبة وأن مشاريعهم تسير وفقاً للجداول الموضوعة لها وذلك من خلال الحدّ من أي تعطيل لسلاسل التوريد لديهم. عند قياس ذلك بالساعات التي يوفرها الفنيون، فإن حل RVI يمكن أن يحقق فوائد في مجال الإنتاجية تصل إلى 70%. كما أن الوقت المستغرق في حل المشكلات يصبح أسرع بنسبة 20%».

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