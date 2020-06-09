مسابقة لصور «سيلفي» في «ابن بطوطة مول»

المصدر: (دبي- البيان)

أطلق «ابن بطوطة مول»، مسابقة لصور السيلفي، لاكتشاف عالم جديد مليء بالمغامرة، حيث يعتبر المركز من ضمن أفضل المواقع لالتقاط صور السيلفي في الإمارات، ويقدم المركز، الفرصة للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 5000 درهم.

واستوحي تصميم المول، ليعكس تجارب سفر المستكشف الشهير ابن بطوطة في القرن الرابع عشر، ويعتبر أكبر مركز تسوق في العالم، يطغى عليه طابع أثري تاريخي، حيث ينقل الزوار إلى مجموعة من المواقع الرائعة الغنية بالتقاليد والفن والعمارة والثقافة، وذلك في الصين والهند وبلاد فارس ومصر وتونس والأندلس، وذلك دون مغادرة دبي.

والآن، يبحث «ابن بطوطة مول»، عن أفضل صور التقطت من قبل الزوار، من خلال حملة «سيلفي صيفي»، على وسائل التواصل الاجتماعي. لذا، التقط صورة، ضع هاشتاغ @ibnbattutamall على فيسبوك وإنستغرام، لتحصل على فرصة الفوز ببطاقات هدايا «نخيل مولز» يومياً، ولغاية نهاية يونيو.

يضم المركز، العديد من المميزات البارزة، والأحجار الكريمة المخفية المناسبة تماماً للتصوير، تشمل سفينة شراعية تاريخية «جنك» في ردهة الصين، القبة المركزية في ردهة الهند، ساعة الفيل، المعروفة باسم الفيل العملاق في ردهة الهند، ساعة القلعة للجزري في ردهة الهند، القبة المركزية في ردهة بلاد فارس. وهناك أيضاً المعالم وأعمدة البردي في ردهة مصر، والفوانيس والسقف والطيار عباس بن فرناس في ردهة تونس، ونافورة الأسود والسقف المصمم على شكل نجمة في ردهة الأندلس.

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