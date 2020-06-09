276 ألف درهم مبيعات «حرة مطار دبي» في اليوم الأول «أون لاين»

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة بمطار دبي، أن اليوم الأول من إتاحة منتجات السوق الحرة في مطار دبي للمتسوقين غير المسافرين من خلال الموقع الإلكتروني شهد إقبالاً كبيراً، لا سيما من قبل المواطنين في جميع أنحاء الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الإقبال يبشر بنجاح التجربة الجديدة، ويكشف عن حجم الثقة والسعة التي تحظى بها منتجات السوق.

وأضاف تهلك في تصريح لـ «البيان»، أنه على الرغم من بداية التجربة إلا أنه منذ صباح أمس وحتى المساء، تم تسجيل 208 طلبات شراء بمعدل 1300 درهم لكل طلب، أي ما يصل مجموعه إلى 276 ألف درهم، وهو ما يؤكد نجاح التجربة على الرغم من حداثتها، حيث تؤكد المؤشرات أن هذه الأرقام ستتضاعف خلال الفترة المقبلة مع انتشارها بين الناس، مشيراً إلى أنه يتم بشكل مستمر طرح عروض ترويجية على سلع مختارة.

ويمكن تقديم طلب الشراء من خلال الموقع الإلكتروني بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة عادة عند الشراء عبر المواقع الإلكترونية، علماً بأنه يتم توصيل الطلبات مجاناً لكل طلب شراء يزيد على 150 درهماً.

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