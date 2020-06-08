«براند فاينينس»: «إعمار» أغلى علامة تجارية عقارية إقليماً

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدرت شركة «إعمار العقارية» قائمة أغلى العلامات التجارية للشركات العقارية في 2020 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقاً لقائمة «25 ريال ستيت 2020»، والتي أصدرتها أمس شركة «براند فاينينس» المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بالعلامات التجارية.



وترصد القائمة أغلى 25 شركة عقارية على مستوى العالم من حيث قيمة العلامة التجارية في 2020، وذلك استناداً إلى تقييم تجريه «براند فاينينس».

وحافظت «إعمار العقارية» على صدارتها الإقليمية لقائمة «براند فاينينس» للعام الثالث على التوالي.

كما صُنٍفَت الشركة في المركز الــ 23 عالمياً على نفس القائمة في 2020.



وبذلك تكون الصين، الولايات المتحدة، والإمارات قد حافظت على انفرادها بالقائمة للعام الثاني على التوالي، حيث لم تظهر شركة تنتمي إلى أي دولة أخرى ضمن قائمة الــ 25 شركة لهذا العام، وهو ما حدث في 2019 أيضاً.

كما واصلت الصين للعام الثاني على التوالي أيضاً استئثارها بالمراكز العشرة الأولى على القائمة.

واستأثرت الصين عموماً بعدد 21 شركة على القائمة هذا العام، فيما حصلت الولايات المتحدة على ثلاثة مراكز ضمن القائمة.

وكانت الشركات الأمريكية التي ظهرت على قائمة هذا العام هي «سي بي آر ئي»، والتي حلت هذا العام في المركز الــ 15، بالمقارنة مع الــ 20 في العام الماضي، «بروكفيلد بروبرتي بارتنرز»، والتي احتفظت هذا العام بنفس مركزها الــ 16 من العام الماضي، فيما انضمت «أميركان تاور كوربوريشن» إلى القائمة لأول مرة، حيث نالت المركز الــ 25.

واحتفظت شركة «ايفر جراند» الصينية بصدارة القائمة للعام الثالث على التوالي. وبلغت قيمة العلامة التجارية للشركة هذا العام 20,552 مليار دولار، بارتفاع نسبته 0,5% عن قيمتها في العام الماضي، والتي بلغت 20,444مليار دولار.

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