«الاتحاد للطيران» تشغل رحلات ربط إلى شيكاغو عبر أبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الاتحاد للطيران عزمها تشغيل رحلات ربط إلى مدينة شيكاغو بهدف مساعدة ضيوفها الراغبين في السفر إلى مدينة كراتشي وسنغافورة وكوالامبور ومانيلا وجاكارتا وغيرها من المدن عبر العاصمة أبوظبي.

وقال متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحافية اليوم، أن رحلة الذهاب من أبوظبي ستغادر إلى شيكاغو يوم 14 و21 و28 يونيو على متن طائرة من طراز بوينغ 787-9، في تمام الساعة التاسعة صباحاً لتصل إلى شيكاغو في الساعة 3:35 عصراً، بينما ستغادر رحلة العودة من شيكاغو إلى أبوظبي يوم 15 و22 و29 في تمام الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت المحلي للمدينة.

كانت الاتحاد للطيران في وقتٍ سابق من الأسبوع عن تشغيل رحلات ربط إلى 20 مدينة في أوروبا، آسيا وأستراليا عبر أبوظبي، في إطار جهودها الحثيثة التي تسعى من خلالها إلى استئناف عملياتها التشغيلية تدريجياً في ظل الظروف المرتبطة بجائحة كورونا.

وتستمر الاتحاد بالالتزام بالتوجيهات حكومة دولة الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، وقد عمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك خدمات الطعام، والتنظيف العميق للطائرات والمقصورات، وتطبيق الفحوصات الصحية عند تخليص إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، تقديم الخدمات على متن الرحلة، وتفاعل طاقم الطائرة، وتقديم الوجبات، وتطبيق إجراءات خاصة عند الخروج من الطائرة ونقل المسافرين براً وغيرها.

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