أتلانتس دبي يحصل على الاعتماد الرسمي من جمعية حدائق الحيوان وأحواض الأسماك

المصدر: البيان الإلكتروني

بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات، أعلن أتلانتس دبي عن حصوله على الإعتماد الرسمي من "جمعية حدائق الحيوان وأحواض الأسماك" المعروفة بـ Association of Zoos and Aquariums (AZA)وهي جمعية دولية مستقلة تمنح بموجب صلاحياتها حدائق الحيوانات وأحواض الحياة البحرية شهادات معتمدة تؤكد حرفيتها العالية والتزامها التام بتطبيق أفضل معايير العناية بصحة هذه الحيوانات. ويوجد قرابة 240 مؤسسة معتمدة من قبل الجمعية عالمياً ، وأتلانتس دبي ضمن 23 عضو في الجمعية من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال تيم كيلي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لأتلانتس دبي : " نفخر بهذا الإنجاز كوننا أول وجهة سياحية وترفيهية تحصل على هذا الإعتماد العالمي، حيث يعتبر المنتجع ملاذاً اَمناً لأكثر من 65 ألف كائن بحري تعيش في حوض الأمباسدور بالإضافة إلى منطقة أسد البحر وخليج الدلافين، لينضم بعد ذلك منتجع " أتلانتس ذا رويال" إلى هذا الإعتماد فور إنجازه في عام 2021. كما يعمل الفريق المسؤول عن العناية بالحياة

البحرية بشكلٍ دائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية حيث توثق شهادة الإعتماد من جمعية AZA مهاراتهم وإلتزامهم وخبرتهم الطويلة في هذا المجال".

ومن أجل الحصول على هذا الإعتماد، كان على أتلانتس دبي خوض مجموعة من التقييمات المختلفة الخاصة بمجموعة من الفئات والتي شملت مستوى العناية بصحة الحيوانات البحرية ، البرامج البيطرية، البرامج التعليمية والأمنية وبرامج الحفاظ على البيئة. كما سيتوجب على أتلانتس دبي تجديد هذا الإعتماد كل خمس سنوات بناءاً على سياسة جمعية AZA.

من ناحيته، أشار دان أشي، الرئيس التنفيذي لجمعية AZA: " يقر هذا الإعتماد الدور الكبير الذي يلعبه منتجع أتلانتس دبي في الحفاظ على البيئة البحرية وتقديم أفضل التجارب لضيوفه، حيث يعتبر أتلانتس دبي أحد الرواد والخبراء في عالم الحفاظ والعناية بالحيوانات البحرية وإننا نفخر بإنضمامهم إلى عضوية جمعية AZA الدولية".

تتضمن عملية الحصول على اعتماد AZA إشرافاً دقيقاً من قبل فريق من المتخصصين المدربين في مجال حدائق الحيوان وأحواض السمك. يراقب فريق التفتيش جميع جوانب عمليات المنشأة بما في ذلك رعاية الحيوان ورعايته، تدريب المشرفين، سلامة الزوار والموظفين والحيوانات، البرامج التعليمية، البرامج البيطرية، إدارة المخاطر و خدمات الزوار وبرامج الحفاظ على البيئة. ويقوم الفريق بعقد جلسة إستماع مع المسؤولين المعنيين

في أتلانتس دبي ثم مناقشة كافة الوثائق المقدمة وبالتالي إجراء تقييم كامل على اَلية تطبيق كافة المعايير الخاصة بهذه الفئات وتوافقها مع سياسة الجمعية ومن ثم منح الإعتماد كمرحلة أخيرة.

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