8 نصائح لترشيد الإنفاق خلال جائحة كورونا

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال محمد بوحجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف السلام – البحرين، ان هناك 8 إرشادات ونصائح مستفادة من أزمة جائحة وباء «كورونا» المستجد (كوفيد -19)، بما يساعد على تبني أفضل سبل ترشيد الانفاق وتنظيم الشؤون المالية على المستوي الفردي تحسباً لما قد يحمله المستقبل من صعوبات أو تغيرات مضطربة في المناخ الاقتصادي العالمي.

1 – إعطاء الأولية للضروريات عوضاً عن الكماليات.

2 – المحافظة على الهدوء وعدم التصرف بذعر وتسرع.

3 – التسوق الذكي والآمن لتوفير الاحتياجات المختلفة.

4 – شراء السلع والمنتجات من الشركات المحلية.

5 – إدارة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت.

6 – أهمية الادخار والتخطيط المالي تحسبا للطوارئ والظروف الاستثنائية

7 – الاستثمار بصورة ذكية لأجل طويل (10% على الأقل من الدخل الشهري لأهداف طويلة المدي).

8 – تسديد التمويلات عالية التكلفة لترشيد الانفاق.

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