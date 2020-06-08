8 نصائح لترشيد الإنفاق خلال جائحة كورونا

قال محمد بوحجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف السلام – البحرين، ان هناك 8 إرشادات ونصائح مستفادة من أزمة جائحة وباء «كورونا» المستجد (كوفيد -19)، بما يساعد على تبني أفضل سبل ترشيد الانفاق وتنظيم الشؤون المالية على المستوي الفردي تحسباً لما قد يحمله المستقبل من صعوبات أو تغيرات مضطربة في المناخ الاقتصادي العالمي.
1 – إعطاء الأولية للضروريات عوضاً عن الكماليات.
2 – المحافظة على الهدوء وعدم التصرف بذعر وتسرع.
3 – التسوق الذكي والآمن لتوفير الاحتياجات المختلفة.
4 – شراء السلع والمنتجات من الشركات المحلية.
5 – إدارة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت.
6 – أهمية الادخار والتخطيط المالي تحسبا للطوارئ والظروف الاستثنائية
7 – الاستثمار بصورة ذكية لأجل طويل (10% على الأقل من الدخل الشهري لأهداف طويلة المدي).
8 – تسديد التمويلات عالية التكلفة لترشيد الانفاق.