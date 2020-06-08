"مجموعة الفطيم" توضح علاقتها بإفلاس "هيرتز" العالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت مجموعة الفطيم، اليوم الأحد، أن شركة "هيرتز الإمارات" المملوكة بالكامل والتي تتم إدارتها من قبل مجموعة السيارات في الفطيم، تواصل عملها كالمعتاد في تقديم الخدمات لعملائها.

وقالت المجموعة في بيان لها، إنه باعتبارها شريك امتياز مستقل في قطاع السيارات، فإن شركة هيرتز الإمارات منفصلة عن شركة تأجير السيارات العالمية "هيرتز كورتوريشن".

وأوضحت أن شركة هيرتز الإمارات لن تكون جزءاً من الفصل 11 من قانون إفلاس الشركات في الولايات المتحدة، والذي لجأت إليه "هيرتز" العالمية للحماية من الدائنين.



وأشارت المجموعة في بيانها، إلى أن شركة هيرتز العالمية القابضة وبعض الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، قامت باللجوء للفصل 11 من قانون إفلاس الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يوفر الحماية من الدائنين بهدف القيام بإعادة هيكلة أعمالها.



وكانت شركة تأجير السيارات الأمريكية "هيرتز" تقدمت في مايو الماضي بطلب لإشهار إفلاسها بعد التراجع الكبير في المبيعات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

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