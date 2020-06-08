"أراضي دبي" تطلق الإصدار الثاني من مؤشر أسعار البيع الرسمي

المصدر: وام

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الإصدار الثاني من مؤشر أسعار البيع الرسمي في إمارة دبي "المؤشر" بعد العمل على تحسينه وتوسيع نطاقه ليصبح مؤشرا سنويا وربع سنوي بالإضافة إلى المؤشر الشهري الذي جاء في الإصدار الحالي .

ومن خلال الاعتماد على هذا المؤشر يمكن للمستثمرين الشعور بالثقة إزاء دقة البيانات التي يوفرها لهم ليسهم في تعزيز شفافية سوق العقارات مع ما يقدمه من إمكانية الاطلاع على متوسط أسعار المبيع ومتوسط سعر القدم المربّع وغيرها من التفاصيل الأخرى المهمة.

واشتمل الإصدار - الذي نفذ بالشراكة مع "بروبرتي فايندر"- على المؤشر ربع السنوي للربع الأول من العام الجاري 2020 والمؤشر الشهري لعام 2020 حتى ابريل الماضي حيث اتخذ المؤشر من العام 2012 سنة الأساس ومن يناير 2012 شهر الأساس والربع الأول من العام ذاته فصل الأساس .

وتم من خلال الإصدار الجديد استعراض الأداء التاريخي وتوضيح تغير الإتجاهات على مدى السنوات القليلة الماضية بالإستناد إلى البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي حيث سجلت دبي 40,517 مبايعة خلال العام 2019 محققة نموا بنسبة 18بالمائة مقارنة بـعدد مبايعات بلغ 34,414 مبايعة في 2018.

وقالت لطيفة إبراهيم أحمد مديرة إدارة الدراسات والبحوث العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: يسرنا أن نقدم الإصدار الثاني من "المؤشر" بالتعاون مع شركائنا في "بروبرتي فايندر" لاسيما وأنه يعد مؤشرا رسميا لأسعار بيع العقارات في دبي بهدف تزويد المتعاملين بأحدث المستجدات الخاصة بالأسعار .

وأكدت أن أهمية المؤشر تزداد نظرا لإستناده على البيانات الشهرية ذات الصلة وجمعها مع البيانات الخاصة بأسعار العقارات المطلوبة حيث يشتمل المؤشر على مزايا هائلة للسوق لأنه يزود جميع المهتمين بنظرة عامة حول التحليلات المعمّقة للسوق ويمكنهم من الإطلاع على كيفية تغير أسعار العقارات في دبي خلال شهر معين .

وعند النظر إلى البيانات ربع السنوية يتبين أن المبايعات العقارية حققت أعلى مستوياتها في الربع الثاني 2009 بعدد مبايعات بلغ 37,556 مبايعة وكانت الذروة التالية في الربع الأخير من العام 2013 بعدد 20,935 مبايعة ليكون ذلك دلالة على انتعاش القطاع العقاري من الأزمة المالية 2007 ويليه الربع الأول من العام 2017 بعدد 15,179 مبايعة.

ومنذ ذلك الحين كانت الذروة الأكبر في الربع الأخير من العام 2019 بعدد 12,448 مبايعة مع تسجيل زيادة في حجم المعاملات شهريا بسبب انتعاش السوق قبل "إكسبو 2020".. فيما شهد القطاع العقاري خلال النصف الثاني من 2019 زيادة في حجم المبايعات شهريا واستمر هذا الاتجاه حتى فبراير 2020 ..

وفي الربع الأول من 2020 تم تسجيل ارتفاع بنسبة 16بالمائة في عدد التصرفات العقارية مقارنة بالربع الأول من العام 2019 وشهد شهر فبراير 2020 ارتفاعا كبيرا بنسبة 40 بالمائة من حيث عدد التصرفات العقارية مقارنة بشهر فبراير 2019.

وشهد مارس 2020 انخفاضا طفيفا في عدد المبايعات العقارية حيث تم تسجيل 3,120 مبايعة مع بداية ظهور أثر جائحة "كوفيد -19" واستمرت في الانخفاض حتى ابريل 2020 حيث تم تسجيل 1,808 مبايعة .

وعلى الرغم من الإغلاق الكامل نجحت "أراضي دبي" في مواصلة التعامل مع العقارات إلكترونيا وتقديم كافة خدماتها إلى المتعاملين .

وبلغت قيمة مؤشر أسعار البيع في القطاع السكني 1.115 في ابريل 2020 بينما بلغ متوسط سعر مؤشر البيع 1,078,398 درهم بمعدل ارتفاع بلغ 11.5بالمائة مقارنة بسنة الأساس 2012. . فيما شهد النصف الثاني 2019 زيادة في حجم المبيعات على أساس شهري ليستمر هذا الاتجاه حتى فبراير 2020.. في حين سجل الربع الأول من العالم الجاري 2020 ارتفاعا بنسبة 16بالمائة في إجمالي عدد المعاملات مقارنة بالربع الأول 2019.

بينما شهد شهر فبراير زيادة هائلة بنسبة بلغت 40 بالمائة في عدد المعاملات مقارنة بشهر فبراير 2019.. بينما كان هناك انخفاض طفيف في عدد المعاملات في مارس 2020 حيث تم تسجيل 3,120 مبايعة رغم الأوضاع الاستثنائية التي تمخضت عن تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا واستمر الانخفاض حتى ابريل 2020.

وقالت لينيت عباد مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى "بروبرتي فايندر" إنه بالمقارنة مع الربع الأخير 2019 والربع الأول 2020 نجد أن قيمة المؤشر الإجمالية لدبي انخفضت بنسبة 2.2 بالمائة حيث سجلت الشقق انخفاضا بنسبة 1.7بالمائة وانخفضت الفلل/ المنازل بنسبة 2.6 بالمائة وعند مقارنة شهري مارس وابريل 2020 يتبين أن قيمة المؤشر العام لدبي ارتفع بنسبة 1.4 بالمائة وزادت الشقق والفلل/ ومجمعات الفلل بنسبة 1.72 بالمائة و0.3 بالمائة على التوالي .

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