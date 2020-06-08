31 مليون درهم من "تعاونية الاتحاد" للحد من تأثيرات كورونا

المصدر: دبي – البيان

كشفت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن إعتمادها موازنه بمقدار 14 مليون و682 ألف درهم لدعم موردي السلع والمنتجات لفروعها، ليتجاوز إجمالي الدعم المخصص حتي الآن 31 مليون درهم للحد من تأثيرات فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويأتي ذلك أيضا ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للتعاونية والاسهام في تسريع عجلة تعافي القطاع الاقتصادي في إمارة دبي والدولة، بما يتوائم مع رؤية القيادة الرشيدة.

وأشار خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد إلى أنه " من منطلق الحس الوطني والاسهام جنباً إلى جنب مع الحكومة الرشيدة بدعم عجلة الاقتصاد، أطلقت تعاونية الاتحاد مبادرة بتوجيهات من مجلس الإدارة لدعم الاقتصاد الوطني، لضمان استمرارية الاعمال والمساهمة في تخفيف الاضرار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، مشيراً إلى أن التعاونية سبق وخصصت منذ بداية الجائحة مبلغ أولي بمقدار 17 مليون درهم لدعم الإجراءات والمبادرات الوقائية والجهات الحكومية لمواجهة الجائحة ليتجاوز إجمالي الدعم المخصص 31 مليون درهم".

وأضاف: "تعمل التعاونية ككيان اقتصادي وطني يغلب مصالح الوطن على المصالح والأهداف المادية، موضحاً أن الحُزَم والمبادرات التحفيزية المقدمة للجهات الحكومية وموردي التعاونية يأتي من منطلق مفهوم العمل الجماعي ومفهوم النهضة الاقتصادية الجماعية".

وتابع الفلاسي: "في تعاونية الاتحاد نعي حجم التحديات الحالية جراء جائحة كورونا وآثارها السلبية على القطاعات كافة، موضحاً أن التعاونية شكلت فريق عمل لدراسة الاوضاع الراهنة للموردين في منافذها التجارية لتقديم الدعم المناسب لهم لضمان استمرارية أعمالهم والتخفيف من وطأة الجائحة عليهم لكوننا فريق عمل واحد وبنفس القارب".

وأضاف: "التعاونية تعمل بشكل متواصل في ظل هذه الجائحة لتوفير المنتجات والسلع لكافة شرائح المجتمع إلى جانب عملها على توفير مخزون غذائي مستدام يسهم في الحفاظ على استقرار الاسواق والاسعار، مشيراً أن التعاونية ككيان اقتصادي وطني تساهم وتدعم القطاعات كافة لتجاوز تداعيات الازمة العالمية الحالية".

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