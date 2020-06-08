غرفة دبي تنجز 152 ألف معاملة إلكترونية في 90 يوماً

المصدر: دبي – البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي إنجاز 152,059 ألف معاملة إلكترونية خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، وبمعدل وصل إلى حوالي 50 ألف معاملة شهرياً، مما يعكس كفاءة بنيتها التحتية الذكية، وجودة خدماتها الرقمية والإلكترونية، والتزامها التام بدعم استمرارية الأعمال وخدمة القطاع الخاص بالإمارة.

وسجل شهر مايو نمواً في عدد المعاملات الإلكترونية التي أجراها أعضاء الغرفة وممثلون القطاع الخاص بنسبة 7.5% مقارنةً بشهر أبريل رغم إجازة عيد الفطر، في دلالة واضحة على النمط المتصاعد في قطاع الأعمال، وازدياد وعي ممثلي مجتمع الأعمال بأهمية التحول الذكي في تسريع وتسهيل معاملاتهم.

وغطت المعاملات الإلكترونية التي أنجزتها الغرفة خلال هذه الفترة مجموعة واسعة من الخدمات المتنوعة التي توفرها الغرفة لقطاع الأعمال وأبرزها شهادات المنشأ والعضوية والتصديقات ودفاتر الإدخال المؤقت للبضائع.

وكشفت غرفة دبي إن إتمام جميع المعاملات خلال هذه الفترة تم عن بعد نظراً لتطبيق خطط العمل عن بعد، مؤكدة أن إطلاقها مؤخراً لخدمة التصديقات الإلكترونية الأولى من نوعها جاء ليرفع نسبة التحول الذكي في خدمات الغرفة إلى 98%، ويعزز من جهودها في توفير أفضل الخدمات لأعضائها ومجتمع الأعمال.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن نجاح الغرفة على مواكبة التحديات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقدرتها على ضمان استمرارية الأعمال لأعضائها بكفاءة عالية خلال هذه الفترة شكل علامة فارقة في تلبية متطلبات القطاع الخاص بدون معوقات تذكر.

ولفت بوعميم إلى أن أولوية الغرفة كانت وما زالت دعم مجتمع الأعمال بكل الخدمات المتاحة، وضمان استمراريته في أداء أعماله ونشاطه، مشيراً إلى أن التحول الذكي للغرفة شكل نموذجاً يحتذى في كيفية اعتماد التقنيات الذكية المناسبة الملائمة لبيئة الأعمال.

وأضاف قائلاً:" تحولنا الذكي جاء وفق توجيهات ورؤىً حكيمة للقيادة الرشيدة التي استشرفت مستقبل الأعمال، ووجهتنا جيداً لهذه اللحظة، فكنا قادرين على استكمال مسيرتنا بسهولة ويسر. ونجاحنا في إنجاز أكثر من 150 ألف معاملة إلكترونية في الفترة الأخيرة يعكس التزامنا التام بتوصيات قيادتنا الرشيدة بالاستثمار في المستقبل وتوفير خدمات متميزة من أجل استمرارية ونمو وتطور قطاع الأعمال في دبي".

وتوفر الغرفة لمجتمع الأعمال عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي حوالي 50 خدمة إلكترونية وذكية تشمل الخدمات الأساسية التي تشمل العضوية وشهادات المنشأ والتصديقات بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بمبادرات الغرفة المتنوعة مثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وغيرها من مبادرات الغرفة.

وتمتلك الغرفة منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية، وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت، وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ، في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.

وتشمل خدمة الدراسات إصدار التقارير والبحوث والدراسات ورسائل التوصية والتعريف وغيرها. أما خدمات التراخيص والتصاريح فتشمل تصريح وترخيص وتجديد مجالس ومجموعات الأعمال، وتشمل خدمات التصديقات التصديق على التوقيع والأختام وصورة طبق الأصل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز