3 ملايين دقيقة محادثات عن بُعد بجمارك دبي في 51 يوماً

المصدر: دبي- البيان

تجني جمارك دبي، ثمار الاستثمار الناجح في التقنيات والتطبيقات التكنولوجية المتطورة. حيث عكست بيانات قطاع التطوير الجمركي، انسيابية آلية العمل عن بعد لموظفي الدائرة، وبلغ عدد دقائق المحادثات الصوتية للموظفين عبر برنامج «تيمز»، 3.1 ملايين دقيقة، وسجل مجموع الرسائل المرسلة 440 ألف رسالة، وعدد مرات استخدام البرنامج أكثر من 615 ألف مرة، ومجموع الاتصالات الفردية والجماعية نحو 109 آلاف اتصال، وعدد الدقائق المستخدمة في مشاركة الشاشة 719 ألف دقيقة، خلال الفترة من 15 مارس إلى 5 مايو الماضيين (51 يوماً).

وكشفت أحدث إحصاءات الدائرة التي أعلن عنها قطاع التطوير الجمركي المعني بتطوير المنصات والأنظمة المبتكرة، عن منح الموافقة الإلكترونية التلقائية، وبدون أي تدخل بشري، لنحو 96 % من المعاملات الجمركية المتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات والبضائع، بفضل نموذج العمل الجمركي المدعوم ببرامج تسهيل التجارة من ناحية، وبقواعد ومنظومة إدارة مخاطر استخباراتية محكمة وموثوقة من ناحية أخرى، والتي اختصرت وقت إنجاز البيان الجمركي إلى 4 دقائق فقط.

منظومة

وقال أحمد مصبح المدير العام لجمارك دبي، إن نجاح منظومة العمل عن بعد خلال الأوضاع الراهنة، نتيجة الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا»، جعلنا نفكر ملياً في اعتماد هذه الآلية لعدد من الإدارات في الدائرة، بعد الانتهاء من أزمة «كورونا»، حيث لاحظنا استمرارية الأعمال، وتقديم الخدمات على نحوها المعتاد، وكذلك زيادة في إنتاجية الموظفين، مؤكداً أن دعم الاستثمارات في الابتكارات المتطورة، يعد أحد أهم الدروس المستفادة من فترة «كورونا»، حيث ستعتمد الدائرة في أداء مهامها بشكل أكبر على الثورة الصناعية الرابعة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات المتطورة، استعداداً لمرحلة ما بعد «كورونا».

ووفرت جمارك دبي بيئة عمل من المنزل وعن بعد، تعزز من إنتاجية الموظفين، وتحوي جميع الأدوات اللازمة التي يحتاجون لها، عبر منظومة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية المتنوعة، مثل برنامج سطح المكتب الافتراضي «الحاسب الافتراضي»، ومن ميزاته، العمل من أي مكان، مع إمكانية إدارة جميع الحاسبات الافتراضية من مكان واحد، وسهولة الوصول لجهاز المستخدم لحل المشاكل أو تحميل البرنامج المطلوب، وزيادة الإنتاجية، وانخفاض الأعطال، وتعزيز أمن المعلومات، هذا إضافة إلى نظام «المزلاي»، الذي يخول موظفي الدائرة، صلاحية الوصول إلى بريدهم الإلكتروني وتطبيقات جمارك دبي الأخرى بطريقة آمنة، في أي وقت، ومن أي مكان. وتطبيق مايكروسوفت تيمز للتواصل الفعال، سواءً الصوتي أو المرئي أو الرسائل المكتوبة، ولعقد الاجتماعات المرئية.

برامج

وقال يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات في جمارك دبي، من أبرز التقنيات التي مكنت موظفي جمارك دبي من العمل عن بعد، برنامج تيمز، وتم ترشيحه واعتماده من قبل إدارة تقنية المعلومات، لما يتيحه من إمكانات، كما أنه يمكّن عدداً كبيراً من الموظفين، يصل إلى أكثر من 200 مستخدم، من الاجتماع افتراضياً بكفاءة عالية، حيث تم عقد 18 ألف اجتماع لجمارك دبي عبر البرنامج. وسجلت نسبة تبادل المعلومات عبر برنامج تيمز، خلال مارس، 15 %، مقابل 85 % للبريد الإلكتروني، وفي أبريل ارتفعت نسبة الاعتماد على البرنامج، لتصل إلى 34 %، مقابل 66 % للبريد الإلكتروني.

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