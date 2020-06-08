«رفيق» يتعاقد مع فرانكورب الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع خميس الشرياني الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق «رفيق» المخصص لتقديم خدمات الصيانة والديكور والإنشاءات اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة فرانكورب الشرق الأوسط بهدف توسعة رقعة خدماته.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر الشركة في أبوظبي بحضور عماد شرف الدين الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة فرانكورب الشرق الأوسط وهي إحدى كبرى شركات الامتياز. وتنص الاتفاقية على تقديم فرانكورب الشرق الأوسط خدماتها في برامج التطوير الشامل والمساعدة على تطوير عمليات الامتياز ووضع آليات وخطط تتلاءم مع توجهات تطبيق «رفيق» للتوسع إقليمياً وعالمياً.

وقال خميس الشرياني: سنقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بتوسيع رقعة نشاطنا لتشمل مصر والسعودية.

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