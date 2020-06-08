تسوق إلكتروني من سوق دبي الحرة

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

تبدأ سوق دبي الحرة في مطار دبي اعتباراً من اليوم إتاحة 1000 منتج للمتسوقين في السوق المحلي عبر التسوق الإلكتروني، مع إعادة افتتاح الجزء الغربي من السوق الحرة في الكونكورس B، فيما سيتم افتتاح السوق في المبنى 2 خلال أيام.

وقال صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية لـ «البيان » إنه بات بإمكان العملاء في أي مكان داخل الإمارات الشراء من منتجات السوق عبر موقع السوق الإلكتروني، وسيتم توصيل المنتجات داخل الدولة خلال 48 ساعة. وأضاف أنه تم الاتفاق على إجراء الترتيبات القانونية اللازمة لتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر خطوة مبتكرة على مستوى المطارات العالمية.

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