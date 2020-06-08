«المالية»: لا نية لخفض الإنفاق في ميزانية 2020

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أكد سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، عدم وجود نية لتخفيض حجم الإنفاق أو إجراء أي تعديلات على بنود المصروفات المدرجة بالميزانية المعتمدة لعام 2020، مشيراً إلى إجراء تقييم للوضع بشكل دوري ومستمر.

وأضاف اليتيم أن مجلس الوزراء اعتمد الميزانية العامة للاتحاد متوسطة المدى عن السنوات 2017 – 2021 بنفقات تقديرية 247.3 مليار درهم لخمس سنوات لتصبح الإمارات، الدولة العربية الأولى التي تقوم بإعداد ميزانية لخمس سنوات.

وأوضح وفق نشرة وزارة المالية لشهر يونيو، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية بالعمل على تبسيط الرسوم المشتركة عبر وضع آليات لإزالة الازدواجية بين الرسوم على المستوى الاتحادي والمحلي، إلى جانب ذلك قامت الحكومة بإعفاء شرائح كبيرة من أفراد المجتمع من بعض رسوم الخدمات وتقوم الجهات المختصة بمراجعة مستمرة لرسوم الخدمات لتخفيف الأعباء المالية والأضرار الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد على أفراد المجتمع.

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