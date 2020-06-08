لا تغيير بخطط «دبي للاستثمار»

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

أكدت «دبي للاستثمار»، أن انتخاب عبد الرحمن المطيوعي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، خلفاً لخالد بن كلبان، الذي جرى انتخابه نائباً لرئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين، لن يغير في خطط الشركة، أو في استراتيجيتها خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال بن كلبان، في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، إن «دبي للاستثمار»، ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية، ولن يكون هناك أي تأثير في سياسة الشركة بعد التغير الذي طرأ على رئاسة مجلس الإدارة، ويعزى ذلك إلى حقيقة أننا ننطلق من استراتيجية محددة المعالم لمدة خمس سنوات، ولا تزال قيد التنفيذ في الوقت الحالي.

وحول ما إذا كانت الشركة بصدد إعادة هيكلة مواردها على خلفية جائحة «كورونا»، قال إن دبي للاستثمار، تراقب كغيرها من الشركات، تداعيات الأزمة، وتسعى جاهدة للحد من تأثيراتها في مختلف أعمالها وأنشطتها. وفي الوقت ذاته، ندرس الخيارات المتطورة المتاحة لطريقة إدارة الأعمال، بغية الحفاظ على أداء مستقر ورصين.

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