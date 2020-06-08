مرسى ميناء راشد مركز لصناعة واقتصاد اليخوت

المصدر: دبي- البيان

وقّعت مراسي «بي آند أو»، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «بندار لإدارة اليخوت»، لتطوير عدد من المشاريع، من ضمنها تأسيس أكاديمية للرياضات المائية، وإطلاق نادٍ بحري ترفيهي، وتوفير مساحة للعرض، إضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات، وعدد من المرافق الترفيهية البحرية المرتبطة بها. يأتي ذلك في إطار خطة لتحويل مرسى ميناء راشد، إلى مركز بحري إقليمي.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «بندار لإدارة اليخوت»، عبر خبرتها كشركة دولية وعلامة تجارية في مجال الإبحار، بتقديم الدعم لتحويل مرافق شركة مراسي «بي آند أو»، إلى مركز ترفيهي للرياضات البحرية، بمعايير عالمية، لتصبح على النطاق الأوسع، مركزاً لصناعة واقتصاد اليخوت بشكل عام.

وستنظم «بندار لإدارة اليخوت» عدداً من الفعاليات الترويجية، وسباقات القوارب الشراعية، مستخدمة اثنين من يخوت فولفو الشراعية العابرة للمحيطات، حيث تم بناؤهما خصيصاً ليحملا العلامة التجارية لشركة مراسي «بي آند أو»، ليسهما في تسويقها. وسيرسو القاربان الشراعيان اللذان يحملان اسم «مينا» و«مارينا»، في مرسى ميناء راشد للقوارب واليخوت.

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