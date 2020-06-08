دبي تمتلك مقومات اجتياز الأوقات الصعبة وستعود أفضل

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «أونتريبرندر» الفرنسية أن دبي ستبقى محتفظة بجاذبيها وديناميكيتها وقدرتها على استقطاب مزيج هائل ومتنوّع من البشر، الذين يقصدونها لأغراض متنوعة، إما العمل، السياحة، أو الاستثمار وغيره، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب العالم بأسره حالياً من جراء تفشي جائحة «كوفيد 19».

ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون الاقتصاد والتجارة العالمية تقريراً عن تأثر النشاط الاقتصادي في دبي بتداعيات الجائحة، وآفاق قدرة الإمارة على تجاوز هذه التداعيات. وأكد التقرير أن دبي قادرة على العودة بقوة من تداعيات «كوفيد 19» لتعود مثلما كانت قبل تفشي الجائحة، وربما أفضل. وقال التقرير إن دبي تمتلك مقومات اجتياز الأوقات الصعبة، ومنها مكانتها المرموقة على خارطة السياحة، التجارة والاستثمار العالمية، ودورها المحوري في تسيير حركة التجارة العالمية، خاصة التجارة البحرية. كما تطرق التقرير إلى «إكسبو 2020 دبي»، والذي صدرت الموافقة أخيراً على تأجيله إلى العام المقبل بسبب «كوفيد 19»، فذكر أنه على الرغم من التأجيل، فإن الحدث سيكون بمثابة منصة لإعادة انطلاق دبي، والمساهمة في إحياء روحها العالمية المعهود لتعود تاركة وراءها كافة الأحداث السيئة غير المتوقعة، ومنها «كوفيد 19»، بكل ما خَلَفته من سلبيات.

وتناول التقرير سوق العقارات في دبي، فذكر أنه على الرغم من الركود الذي أصابها بسبب الجائحة، إلا أن فخامة عقارات دبي من جانب، ومكانة دبي المتميزة القادرة على استقطاب المستثمرين العقاريين من جانب آخر، فضلاً عن آليات العرض والطلب التقليدية، ستتضافر جميعاً وتتكافل بإعادة التوازن إلى السوق وتحريك الطلب على العقارات، خاصة في السوق الثانوية.

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