الأسهم تتخطى حواجز نفسية وتحلّق إلى مستويات قياسية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية صعودها في ختام جلسة أمس، لتضيف مكاسب جديدة بنحو 16.4 مليار درهم مع صعود المؤشرات الرئيسية لأعلى مستوياتها في 90 يوماً معززة بسيولة قاربت 800 مليون درهم مع تحسن معنويات المستثمرين وتخطي الحواجز النفسية بفعل الفتح التدريجي للاقتصاد واتفاق «أوبك» وروسيا وحلفائهما على تمديد تخفيضات غير مسبوقة في إنتاج النفط حتى نهاية يوليو.

وارتفع سوق دبي بنسبة 4.6% أو ما يعادل 93.86 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في شهرين، ليغلق عند 2133.34 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 12 مارس الماضي مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والسلع والاستثمار والنقل والبنوك والتأمين والخدمات والاتصالات، ونما سوق أبوظبي بنحو 2.37% أو ما يعادل 102.19 نقطة ليصل عند 4405.32 نقاط مسجلاً أعلى مستوياته منذ 8 مارس الماضي بدعم مكاسب أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والطاقة.

ووفق حسابات «البيان»، تخطت القيمة السوقية للأسهم العامة والخاصة المدرجة في سوق أبوظبي حاجز نصف تريليون درهم مع بلوغها 502.04 مليار درهم، فيما بلغت القيمة السوقية للسوقين مجتمعة بنحو 802.6 مليار درهم. واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 797.3 مليون درهم، منها 496 مليوناً في دبي، و301.3 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 537.4 مليون سهم، موزعة بواقع 394.3 مليوناً في دبي، و143.12 مليوناً في أبوظبي، من خلال 10124 صفقة.

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