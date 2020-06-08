الأسهم المحلية إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية صعودها في ختام جلسة أمس، لتضيف 16.4 مليار درهم مكاسب مع صعود المؤشرات الرئيسة لأعلى مستوياتها في 90 يوماً، معزّزةً بسيولة 800 مليون مع تحسّن معنويات المستثمرين بفعل الفتح التدريجي للاقتصاد واتفاق «أوبك+» على تمديد تخفيضات غير مسبوقة في إنتاج النفط حتى نهاية يوليو المقبل.

وارتفع سوق دبي 4.6% بأكبر وتيرة صعود يومية في شهرين، إلى 2133.34 نقطة، ونما سوق أبوظبي 2.37% عند 4405.32 نقاط، مسجّلاً أعلى مستوياته منذ 8 مارس الماضي.

ووفق حسابات «البيان»، تخطّت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي حاجز نصف تريليون بـ502.04 مليار، فيما بلغت القيمة السوقية للسوقين 802.6 مليار. واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية 797.3 مليوناً، منها 496 مليوناً لـ«دبي»، و301.3 مليون لـ«أبوظبي»، وجرى تداول 537.4 مليون سهم، بواقع 394.3 مليوناً في «دبي»، و143.12 مليوناً في «أبوظبي»، عبر 10124 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع «البنوك» 5.77% بدفع «دبي الإسلامي» 9.51%، و«الإمارات دبي الوطني» 3.89%، و«جي إف إتش» 4.46% و«أملاك» 1.89%، وزاد «العقار» 4.7% بدعم «إعمار العقارية» 6.13%، و«إعمار للتطوير» 6.54%، و«إعمار مولز» 1.43%، و«أرابتك» 2.91%، و«داماك» 3.44%، و«ديار» 3.39% و«الاتحاد العقارية» 1.1%. ونما «الاستثمار» 2.2%، و«النقل» 4%.

وتزعّم «إعمار العقارية» النشاط بـ118.6 مليوناً، تلاه «دبي الإسلامي» 78 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 50.6 مليوناً، وحقق «دبي الإسلامي» أكبر ارتفاع 9.51%، فيما كان «الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً بالحد الأقصى 5%.

سوق أبوظبي

ودعم مكاسب سوق أبوظبي ارتفاع «البنوك» 4.6% بدعم «أبوظبي الأول» 4.16%، و«أبوظبي الإسلامي» 9.88%، و«أبوظبي التجاري» 5.63%، وارتفع «الاستثمار» 0.43%، و«العقار» 4%، و«الطاقة» 2.93%. فيما تراجع «الاتصالات» 1.8%.

وتزعّم «أبوظبي الإسلامي» النشاط بـ97.7 مليوناً، تلاه «أبوظبي الأول» 49.25 مليوناً، ثم «الدار» 38.17 مليوناً. وحقق «رأس الخيمة الوطني» أكبر ارتفاع 15%، فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً 4.67%.

إفصاحات

* حققت «الأغذية المتحدة» أرباحاً بقيمة 17.74 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري.

* تكبدت «تكافل الإمارات» 2.18 مليوناً خسائر ربعية، وبلغت خسائرها المتراكمة 58.03 مليوناً (38.68 % من رأسمالها).

* وافقت عمومية «منازل» على استمرار العمل لإصدار صكوك وتخويل مجلس الإدارة للمتابعة والتنفيذ.

* أعلنت «فودكو» استقالة الرئيس التنفيذي جواكيم يبويت اعتباراً من مطلع يونيو الجاري.

* تجتمع إدارة «دانة غاز» بعد غد للنظر في سير مشروعاتها في الإمارات ومصر وكردستان العراق، وموقف سداد المستحقات.

* أعادت «فيتش» تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني بـ«بي بي بي+/‏‏إف2» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت أنه لا يوجد أثر مالي متوقع للتصنيف على نتائج وأعمال المركز المالي للبنك، مع العلم بأن التقييم الائتماني «بي بي بي» يشير إلى أن التوقعات بشأن مخاطر عدم السداد منخفضة.

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