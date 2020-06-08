815 ملياراً أصول مصرفية أجنبية بنهاية أبريل

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشفت إحصاءات المصرف المركزي، عن ارتفاع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الإماراتي، بـ43.8 مليار درهم خلال الشهور الأربعة الأولى 2020، ليبلغ رصيد الأصول بنهاية أبريل الماضي 814.9 ملياراً، مقابل 771 ملياراً بنهاية سابقه ديسمبر، بنمو 5.7%.وارتفعت أصول القطاع المصرفي الأجنبية خلال أبريل 23.2 ملياراً، مقارنة بسابقه مارس، الذي بلغ فيه رصيد الأصول 791.6 ملياراً، وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة حصة الأصول الأجنبية إلى 25.8%، من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغ 3 تريليونات و155.6 ملياراً، مقابل 25.3% لمارس، و25% لسابقه ديسمبر.

وارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية، إلى 684.8 ملياراً بنهاية أبريل، مقابل 665.5 ملياراً بنهاية مارس الماضيين، بزيادة 19.4 ملياراً، لتشكل الأصول الأجنبية 24.9% من إجمالي أصول البنوك الوطنية، البالغة 2 تريليون و750.7 ملياراً.

وأكدت الإحصاءات تراجع الالتزامات الأجنبية للبنوك الوطنية إلى 604.5 مليارات بأبريل، مقابل 626.3 ملياراً بمارس، بتراجع مقداره 21.8 ملياراً، وتشكّل الالتزامات الأجنبية 22% من إجمالي التزامات البنوك الوطنية.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة إلى 130 ملياراً بنهاية أبريل، مقابل 126.2 مليار درهم بنهاية مارس، بزيادة مقدارها 3.9 مليارات، وتشكّل الأصول الأجنبية للبنوك الأجنبية في الدولة، 32.2% من إجمالي أصولها، البالغ 404.9 مليارات بنهاية أبريل، كما تراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك الوطنية إلى 111.5 ملياراً بنهاية أبريل، مقابل 105.1 مليارات بنهاية مارس، بتراجع مقداره 6.4 مليارات، وتشكّل الالتزامات الأجنبية 27.5% من إجمالي التزامات البنوك الأجنبية، البالغ 404.9 مليارات.

وارتفعت الأصول الأجنبية للمصارف الإسلامية، إلى 71.3 ملياراً، مقابل 69.7 ملياراً بمارس، بزيادة 1.6 مليار، وتشكّل الأصول الأجنبية للمصارف الإسلامية 12.5% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية، البالغ 568.6 ملياراً، وتراجعت التزامات المصارف الإسلامية إلى 45.3 ملياراً، مقابل 43 ملياراً بنهاية مارس، بتراجع 2.1 مليار، وتشكّل الالتزامات الأجنبية للمصارف الإسلامية 8% من إجمالي التزامات المصارف الإسلامية، البالغة 568.6 ملياراً بنهاية أبريل الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز