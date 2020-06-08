راشد القبيسي رئيساً تنفيذياً لـ «آفاق»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «آفاق» الإسلامية للتمويل، أمس، تعيين راشد القبيسي في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة. وتتضمن مهام القبيسي، مسؤولية المساهمة في إعداد استراتيجية عمل شاملة للشركة، تلبي توقعات المُلّاك وجميع أصحاب العلاقة، وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين، وخلق فرص جديدة للتوسّع والاستثمار، ودعم خدمات المتعاملين.

ويتمتع القبيسي بخبرة لأكثر من 20 عاماً في العمل المصرفي داخل الدولة، شغل فيها مناصب مختلفة، حيث عمل في مصرف الإمارات للتنمية، نائباً للرئيس التنفيذي، وساهم بشكلٍ مباشر، في رسم وإطلاق استراتيجية المصرف، وتطوير منتجات وبرامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعقارية للمواطنين، ودفع ممارسات الحوكمة والتميّز. كما شغل القبيسي عدّة مناصب في بنك دبي الإسلامي، حيث ساهم بشكل رئيس، في تطوير الصيرفة والخدمات الإلكترونية في البنك، وتعزيز خدمات الأفراد والتميّز والمهارات التقنية للموظفين.

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